Ciao Sommer, hallo Herbst? Fast! Am Samstag bleibt es sonnig und warm, bevor es am Sonntag kühler werden soll. Das sind unsere Tipps für euer Wochenende in Stuttgart.

Urlaub vorbei? Kein Problem – Stuttgart liegt auch am Meer, zumindest noch dieses Wochenende. Bevor am Sonntag die Temperaturen sinken sollen, bleibt es Freitag und Samstag sommerlich. Deshalb kommen hier unsere Tipps für das wechselhafte Wochenende.

Dank der Kessellage gibt es in Stuttgart genügend „Berge“ mit einer schönen Aussicht. Zu diesem Anlass veranstaltet das Popbüro Stuttgart die Bergkonzert-Reihe. Diesen Sonntag, den 8. September, wird es am Schloss Solitude musikalisch. Am Lustschloss Carl Eugens sorgen Diplomatic Fun und Sharktank für die richtige Mischung aus Indie, Pop und Hip-Hop. Der Eintritt ist frei.

Bergkonzert am Schloss Solitude, Solitudestraße 1 Stuttgart-Weilimdorf, 8.9., ab 17 Uhr

Bitchfest im Stadtpalais

„Ich möchte anderen Frauen und Mädchen dabei helfen, ihre Stimme zu finden, ihre Bedürfnisse anzuerkennen und sich selbst treu zu bleiben“, sagt Jennifer Reaves. Und dafür hat sie ein Festival ins Leben gerufen: das Bitchfest. Gefeiert wird am 7. September im Stadtpalais. Euch erwarten Musik und Comedy, Shopping, Gastronomie und Workshops, Diskussionsrunden, Kreativangebote und vieles mehr.

Bitchfest , Stadtpalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 7.9., 10–22 Uhr

Minigolf meets Music

Minigolf spielen und Livemusik genießen? Im Minigolf Klub auf der Uhlandshöhe präsentiert das Feierabendkollektiv in Zusammenarbeit mit dem Popbüro im August und September vier Konzerte. Am Freitag spielen Field + Fire, Beginn ist um 19 Uhr. Karten inklusive einer Runde Minigolf gibt es für 10 Euro an der Abendkasse.

Minigolf meets Music, Minigolf Klub, Alfred-Lörcher-Weg 18/1, Stuttgart-Ost, 6.9., 19 Uhr

Fridas Pier feiert Geburtstag

Drei Jahre Fridas Pier! Von Donnerstag bis Sonntag wird im beliebten Techno-Frachtkahn Geburtstag gefeiert. Am Freitag des Jubiläumswochenendes wird mit groovigem Techno im Drumcode-Stil zelebriert, angeführt vom internationalen Headliner Luigi Madonna sowie begleitet von Sets von Bjørnson, Kaspar und Remute. Die Preise variieren je nach Veranstaltung.

Fridas Pier, Uferstraße, Stuttgart-Ost, 5.–8.9., 19–5 Uhr

Di Notte im Studio Amore

Nach vier Monaten Pause kehrt die „Di Notte“-Party mit zwei Floors zurück und lädt im Studio Amore zum Tanzen mit der irischen DJane und Produzentin Sally C ein, die extra aus Berlin nach Stuttgart kommt. Während Moreno & KWH im Studio Gaga die ganze Nacht lang auflegen, ermöglicht die After-Hour im Sugarclub einen fließenden Übergang in den Morgen.

Stuttgart am Meer

Stuttgart hat nicht nur einen Hafen, es liegt auch am Meer – zumindest für ein paar Wochen. Das Stadtpalais hat dieses Jahr nach zwei Jahren Pause wieder zum Sommerfestival „Stuttgart am Meer“ aufgerufen. Noch bis zum 8. September könnt ihr euch in den Dünen neben der B 14 entspannen. Der Eintritt ist frei.

Stuttgart am Meer, im Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, bis zum 8.9., Mo–So 10–22 Uhr

Lyriknacht

Zum 20. Jubiläum der Stuttgarter Lyriknacht lädt das Literaturhaus Stuttgart am Freitag zu Lesungen und Gesprächen in der Stadtteilbibliothek Bad Cannstatt ein. Mit dabei sind Autor:innen wie Alexandru Bulucz, Lütfiye Güzel, Odile Kennel und Şafak Sarıçiçek. Ermäßigte Tickets gibt es für 5, Standardtickets für 10 Euro.

Lyriknacht, Stadtteilbibliothek Bad Cannstatt, Überkinger Str. 15, Stuttgart-Bad Cannstatt, 6.9., ab 19 Uhr