Dieses Wochenende bietet Stuttgart ein abwechslungsreiches Programm aus Kunst, Mode, Sport und Partys. Die Welt der Nachhaltigkeit kann bei der Fair Handeln Messe entdeckt werden. Kreatives gibt es bei diversen Kultur-Talks oder beim Art Walk durch die City. Techno-Fans können zum Techno-Yoga und für Singles gibt es bei der Matching Night die Chance, neue Leute kennenzulernen. Wer lieber nach neuen Kleidungsstücken als nach der großen Liebe sucht, wird vielleicht beim Kleidertauschspaziergang fündig.

Die Eintrittskarte in die Welt der Nachhaltigkeit

Auf der Fair Handeln Messe in Stuttgart gibt es verschiedene Stände, die sich alle unter dem Motto der Nachhaltigkeit vereinen. In der Food Area erwarten die Besucher:innen vegane Gerichten, nachhaltige Snacks und fair gehandelte Produkte. Für alle Modeliebhaber:innen präsentieren Designer Future Fashion- Stücke und die neuesten Trends aus der nachhaltigen Modewelt. Nachhaltigkeit bedeutet auch, Dinge zu reparieren oder wiederzuverwenden, das zeigt das vertretene Repair Café. Am Donnerstag sorgt darüber hinaus eine Poetry-Slam-Show für gute Stimmung.

Messe Stuttgart, Messepiazza 1, Leinfelden-Echterdingen, 24.-27.4., 14-18 Uhr

Lebendige Jugendkultur beim Mein-Schlossplatz-Experimentierraum

Vom 24. April bis zum 28. Juni gibt es jeden Donnerstag, Freitag und Samstag zwischen 16 und 22 Uhr auf dem Kleinen Schlossplatz ein kostenloses Programm für junge Stuttgarter:innen, das ganze unter der Organisation vom Mein-Schlossplatz-Team. In der Chill-Zone ist für alles gesorgt: Ladestationen fürs Handy, Tischkicker, Wlan und Spiele. Nebenbei gibt es Gesprächsangebote vom Verein LAGAYA e.V. zum Thema Cannabis- und Alkoholkonsum. Wer es lieber sportlich mag, kann ab 17.30 Uhr zum Nachtkicker-Fußball vorbeikommen. Ab 19 Uhr startet ein Schlossplatzkonzert, das düsteren Rock und Punk-Energie von Themis mit sanft-melancholischen Klängen und elektronischen Akzenten von Saguru verbindet.

Mein Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 24.4., 16-22 Uhr

KI richtig einsetzen: Für Künstler:innen und Kreative!

Künstliche Intelligenz zieht sich durch die verschiedensten Bereiche des Lebens. Auch in Kunst und im Kreativsektor ist KI ein Thema. Bei der Wonder-Panic-Veranstaltung im White Noise geht es darum, Kreativschaffende neue Werkzeuge, Ideen und den Umgang mit KI-Tools näherzubringen und zu zeigen: KI kann kreativ sein und Kreativität voranbringen. Bei der Veranstaltung, organisiert von Synthetic Styles & Pudel Unlimited, besprechen die Speaker:innen die Chancen und Risiken, die KI im kreativen Bereich auslöst und erzählen von ihren eigenen praktischen Erfahrungen. Ab 22 Uhr verwandelt sich der Talk dann in eine Party zum Tanzen und connecten.

White Noise Bar, Eberhardstr. 35-37, Stuttgart-Mitte, 24.4., 17 Uhr

Dating ohne Apps und Swipen: Die Matching Night in Stuttgart

Bis zu 250 Singles versuchen bei der Matching Night in Stuttgart den oder die Eine zu finden. Also weg mit den Dating-Apps und rein ins altmodische Face-to-Face kennenlernen. Obwohl - so altmodisch ist es gar nicht. Durch einen psychologischen Test bekommt zu Beginn jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein farbiges Armband. Diese sollen zeigen, ob zwei Persönlichkeiten zusammenpassen. Durch das direkte Aufeinandertreffen ohne langes Hin- und Herschreiben soll schneller das Perfect Match gefunden werden. Viel Erfolg!

Aloft Stuttgart, Heilbronner Str. 70, Stuttgart-Nord, 25.4., 20 Uhr

Elektronische Nächte im Wabisabi

Daylectric ist die monatliche Party von Zuurii Records im Wabisabi für alle, die elektronische Musik lieben. Von Melodic Techno über Tech House bis zu Minimal-Techno. Die DJs Batman, Marchii, Nthng, Oskkar, Thxcfm sorgen mit ihren Sets für eine Tanzfläche, die nie zur Ruhe kommt.

Wabisabi Bar, Friedrichstr. 43, Stuttgart-Mitte, 25.4., 19 Uhr

Art Walk in Stuttgart: Die Stadt wird zur Kunstgalerie

In Stuttgart startet der zwölfte Art Walk. Hier verwandeln sich Einrichtungen wie Restaurants, Friseure, Kirchen und Bars in Kunstgalerien. Kunststücke gibt es vom Marienplatz bis zur Stadtmitte zu entdecken. Das Thema heißt „Scheinbar – Schein oder wahr?“. Es geht um Illusion und Täuschung, um Wahrheit und um die Komplexität der Realität. Was ist wahrhaftig da und was ist nur eine Erscheinung? Wer möchte, kann diese und weitere Fragen direkt mit den Künstler:innen besprechen. Bei den geführten Touren stellen die Schöpfer:innen ihre Werke vor und erzählen über ihren Entstehungsprozess. Ein Tischtennis-Game für einen guten Zweck und eine Breakdance-Session bieten neben der Kunst sportliche Abwechslung.

Art Walk, Tübingerstr., 26.4., 14-22 Uhr

Technoparty: Zurück zum Ursprung des Technos

Im Projektraum Wagenhalle sorgt eine Vielfalt an Techno-Sounds für ein einzigartiges Erlebnis. Innersha schafft dunkle, hypnotisierende Atmosphären mit minimalistischem Techno und experimentellen Klängen. Tamara Kurkiewicz bringt treibende, basslastige Rhythmen und emotionale Tiefe auf die Tanzfläche. Laima Adelaide verbindet progressive, organische Sounds mit abenteuerlichem Techno und nimmt das Publikum mit auf eine Klangreise. Nils Edte sorgt mit hypnotischen, industriellen Klängen für eine tranceartige Stimmung. Tama bietet kraftvollen, energiegeladenen Techno mit treibenden Basslines und minimalen Melodien.

Kunstverein Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 26.4., 21 Uhr

Rettungsaktion der Kunst- und Kulturszene

Das Citizen.KANE.Kollektiv ruft zu einer solidarischen Veranstaltung auf. Krisen überfluten unsere Erde von Krieg über Wirtschaftskrise bis zum Klimawandel. All diese Probleme beeinflussen auch die Kunst- und Kulturszene. Die Konferenz SOS -(„Signals of Solidarity“) beleuchtet, wie Kunst und Kultur auf die Herausforderungen unserer Zeit reagieren können. Gabriela Langholf vom Zentrum für Politische Schönheit gibt Einblicke in die Verbindung von Aktionskunst und politischem Engagement. Veit Sprenger stellt das Berliner Festival Raven mit Long Covid vor und diskutiert künstlerische Teilhabe. Anja Haas erkundet, wie Menschen mit Sehbehinderung ihre Umgebung wahrnehmen, während Sandra Bringer Solidarität als Tugend in ihrem interaktiven Workshop greifbar macht. Eintritt frei, Anmeldung über: citizenkanekollektiv@gmail.com.

Kulturinsel Stuttgart, Güterstr. 4, Stuttgart-Bad Cannstatt, 26.4., 10-18 Uhr

Flow, Beats und Entspannung: Yoga trifft Techno

Yoga und Techno vereinen sich in einer einzigartigen 60-minütigen Vinyasa-Session im Studio Amore. Die Musik führt durch den Flow, während die Clubatmosphäre für einen zusätzlichen Energie-Kick sorgt. Atem und Bewegung sind im Einklang, der Alltag bleibt außen vor. Die Session endet mit einer erdenden Schlussentspannung, die Körper und Geist wieder ins Gleichgewicht bringt. Nach der Praxis lädt ein Get-together zum Entspannen ein, bei dem man sich austauschen und bei einer leckeren Stärkung den Abend ausklingen lassen kann.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 26.4. , 20-22.30 Uhr

Spazieren gehen und Kleider tauschen im Namen der Nachhaltigkeit

Diese Woche ist Fashion Revolution Week! Ein globales Event, das zu mehr Nachhaltigkeit und Bewusstsein in der Modebranche aufruft. Vom 22. bis 26. April lädt die Kleiderei daher zu einem besonderen Kleidertauschspaziergang in Stuttgart ein. Die Idee ist simpel: alte Kleidung aussortieren, frisch gewaschen mitbringen und sie gegen neue Lieblingsstücke tauschen. Mit Hilfe der Kleiderei werden im Stuttgarter Westen an verschiedenen Stationen Kleiderstangen aufgestellt, die zum Entdecken und Tauschen einladen. Es geht darum, den Kleiderschrank aufzufrischen, ohne der Umwelt zu schaden. Ein einfacher Schritt in Richtung bewusster Modekonsum.

Kleidertausch, Vogelsangstr. 62, Stuttgart-West, 26.4., 9-17 Uhr

Melodische Klänge und treibende Rhythmen auf Fridas Pier

Im Unterdeck von Fridas Pier wird eine Nacht mit Melodic House-Musik gefeiert. DJs wie Pauli Pocket, Matchy, Moritz Butschek und Karlo Kurbel sorgen für die Musik. Die Musik ist abwechslungsreich, von melodisch bis zu treibenden Beats. Es geht weniger um große Shows, sondern mehr um die Musik und die Stimmung in der Umgebung. Die DJs kommen aus verschiedenen Clubs, darunter Kater Blau und Katermukke.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 26.4., 23 Uhr

Jubiläumsfeier des Utopia Kiosks: Kreativmarkt, Fußball und Cocktails

Zum einjährigen Jubiläum des Utopia Kiosk wird ein Wochenende voller kreativer Highlights und Community-Feeling gefeiert. Am Sonntag gibt es einen Queer + BIPoC-Art-Market, wo lokale Künstler:innen ihre Werke ausstellen. Hier kann man alles finden, von handgemachtem Schmuck bis hin zu Kunstprints und Kerzen. Begleitet wird das Event von Beats, die von Your.red.nightmare und Sabasa_ina aufgelegt werden. Nach dem Markt geht es weiter mit dem Women’s Champions League Semi Finale, bei dem Barcelona gegen Chelsea aufeinandertreffen. Zur Feier des Tages gibt es während des Spiels ein Happy Hour-Special mit einem 2-für-1-Angebot auf den Jubiläumscocktail.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 27.4. 13 Uhr

Frühlingserwachen auf der Yogamatte

In dieser Yogastunde wird der Frühling mit allen Sinnen gefeiert. Doris Deepti von Yoga Stuttgart nimmt die Teilnehmenden mit auf eine kreative Reise, bei der die Energie des Frühlings in jeder Bewegung spürbar wird. Man hüpft wie ein Grashüpfer, breitet die Flügel wie ein Paradiesvogel aus und fühlt die Entschlossenheit eines Drachen. Die Stunde ist eine Mischung aus spielerischen, fließenden Bewegungen und tief verwurzelnden Elementen, die sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Yogis geeignet ist. Die Yogaeinheit soll eine Auszeit vom Alltag liefern, in der man sich mit der Leichtigkeit des Frühlings verbindet.

Yoga Stuttgart, Schloßstr. 66, Stuttgart-West, 27.4., 18-19.30 Uhr