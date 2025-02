Es kommt Schwung in den Kessel: In Stuttgart wird dieses Wochenende gefeiert, getanzt und demonstriert. Wir verraten wo.

Am Wochenende stehen in Stuttgart alle Zeichen auf Party und gute Musik. Sei es eine Superbowl-Party im Emil, oder Tanzen im klassischeren Sinn zu Indie, House oder Techno. Hier kommen die Stadtkind-Wochenendtipps:

Los geht das Sound of Stuttgart-Festival

Diese Woche startet das Sound of Stuttgart-Festival im Stadtpalais. Den Auftakt macht am Donnerstag das Palais Après x Attico – ein Comeback für gute Stimmung und Tanzen nach Feierabend. Am Freitag folgt die Eröffnung der neuen Ausstellung Milestones of Hip-Hop – Die Mutterstadt Edition.

Lesen Sie auch

Stadtpalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, ab 6.2. 18 Uhr

Territory Sound in der Trude

Am Freitag wird es basslastig in der Trude. Territory Sound sorgt für kräftige Vibes mit einer Mischung aus Dub, Reggae, Jungle, Drum’n’Bass und Garage.

Trude, Töpferstr.-Ecke Nadlerstr., Stuttgart-Mitte, 7.2.

Pubquiz zur Bundestageswahl in der Raupe Immersatt

Ende Februar ist die Bundestagswahl. Wer sein politisches Wissen ein wenig auffrischen möchte und Quizze mag, kann am Freitag in die Raupe Immersatt beim Pubquiz zur Bundestagswahl mitraten. Es warten Fragen über Parteien, die Demokratie und zu Politiker:innen und es gibt ein Gratis-Getränk für das Gewinner:innen-Team.

Raupe Immersatt, Johannesstr. 97, Stuttgart-West, 7.2. 20 Uhr

Exit Zone im Kowalski

Die neue Eventserie Exit Zone im Kowalski startet mit einer Plattform für House und Techno, ausgewählt von DJ-Duo Beyond us. Zum Auftakt steht Sideral an den Decks, gefolgt von Noah Shah und Beyond us selbst. Getanzt wird für 15 Euro.

Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 7.2. 23.59 Uhr

Indie Echoes From Below im Kulturbunker

Für alle, die Festivals lieben und Indie feiern: Indie Echoes From Below bringt Sound in den Kulturbunker. Das Indiefressekollektiv lädt zum Auftakt ein – mit feinster Indie-Musik und kühlen Drinks. Das DJ-Line-up wechselt von Abend zu Abend. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 7.2. 22 Uhr

Praerie Festival im Fridas Pier

Am Samstag bringt das Praerie Festival pulsierenden Techno aus Berlin nach Stuttgart. Mit dabei sind Alex Stein, A.D.H.S. und Maurice Mino & sin:port. Tickets gibt es für 20 Euro.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 8.2. 23 Uhr

Im Dunkeln durch das Stadtpalais

Blind Date mit Stuttgart ist wieder da – nach der erfolgreichen Premiere im Frühjahr 2024 nun als feste Installation im Stadtpalais Stuttgart. In der Ausstellung ist es komplett dunkel, während blinde und sehbeeinträchtigte Menschen die Besucher:innen durch Stuttgart führen. Statt zu sehen, gibt es hier viel zu hören, tasten und zu riechen, um die Stadt aus einer ganz neuen Perspektive zu erleben. Der Eintritt kostet 4 Euro.

Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 8.2. stündl. ab 14 Uhr

Demonstration für die Demokratie

Auch diesen Samstag setzen Stuttgarter:innen ein Zeichen für die Demokratie. Unter dem Motto „Wir stehen für unsere Demokratie“ entsteht eine Lichterkette vom Marktplatz bis zum Landtag. Alle können mitmachen – einfach Lampen, Lichter oder Laternen mitbringen. Organisiert wird das Ganze von Omas gegen Rechts, unterstützt vom Bündnis für Demokratie und Menschenrechte.

Wir stehen für unsere Demokratie, Marktplatz, Stuttgart-Mitte, 8.2. 17 Uhr

Flohmarkt in der Lindenbachhalle

Wer Lust auf Stöbern hat, wird beim Flohmarkt in den Lindenbachhalle fündig. Selbst Klamotten verkaufen geht natürlich auch. Die Standmiete kostet 10 Euro pro Meter.

Flohmarkt in der Lindenbachhalle, Solitudestr. 243, Stuttgart-Weilimdorf, 8.2. 9.30 Uhr

Vision Ekstase im Lehmann

Die Vision Ekstase zieht am Samstag ins Lehmann ein. Auf zwei Floors wird durch die Nacht getanzt. Aufgelegt wird von Cem, Symon, Nazz, Jannis Maxim, Ahura und Tamara Wirth.

Lehmann, Breitscheidstr. 12, Stuttgart-West, 8.2. 23.59 Uhr

Superbowl-Party im Hallo Emil

Es ist wieder so weit: Der Superbowl steht an. Für alle Footballbegeisterten und Nachteulen veranstaltet das Hallo Emil eine Big Superbowl-Party bis zum finalen Touchdown. Damit das Ganze gestärkt genossen werden kann, gibt es Burger, Nachos, Getränke und Kaffee zum Wachbleiben. Das Superbowl-Spektakel kostet 38 Euro.

Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, 9.2. 22 Uhr