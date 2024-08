Alle im Urlaub oder Freibad? Wir nicht. Hier kommen die passenden Wochenend-Tipps für einen sonnigen Freitag und Samstag sowie einen (vielleicht) regnerischen Sonntag in Stuttgart.

Indie-Party im Goldmark’s

Die Indie-Partys sind back und stronger than ever. Das DJ-Duo Bets Benzer und Shhh-Amy legen bei ihrer „Indiematenten“-Partyreihe im Goldmark’s Biergarten tanzbare Gitarrenmusik von klassischem Indie über Brit-Pop bis Wave auf. Nur die Röhrenjeans dürfen bei dem Wetter daheimbleiben. Und auch darüber hinaus. Den Fashion-Tipp gibt’s von uns gratis.

Lesen Sie auch

Indiematenten, Goldmark’s, Charlottenplatz 1, Stuttgart-Mitte, 23.8. Biergarten: ab 19 Uhr, Tanz: ab 22 Uhr

Kowalski-Samstag mit Alyne

Diesen Samstag legt local heroine Alyne im Kowalksi auf. Der second floor wird von Merissa Mahilaa und Alena bespielt.

Cool: Wenn das Wetter mitmacht, wird am Freitag und Sonntag die Terrasse geöffnet. Hat da jemand Outdoor-dancen gesagt?

Kowalski-Samstag, Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 23.8. 23.59 Uhr

Frida loves Romantica

Sonntags gibt’s besseres zu tun als Eierspeisen aus dem Container zu brunchen. Das Romantica-Team ist auf Fridas Pier zu Gast und serviert den ganzen Nachmittag lang House-Beats. Aber nur bei gutem Wetter!

Frida loves Romantica, Fridas Pier, Uferstraße, Stuttgart-Ost, 25.8. 16-22 Uhr

Palais und Ping Pong

Ein bisschen sportliche Betätigung, aber nur so, dass einem das Weinglas nicht aus der Hand fällt: Welcome to „Palais und Ping Pong“. Das lustige Tischtennis-Turnier für ambitionierte Schmetterballprofis und solche, die es werden wollen, findet am Sonntag im Garten des Stadtpalais statt.

Wer lieber sein Hirn statt seinen Arm anstrengt, kann auch die beiden neuen Ausstellungen „Erste Klasse Rassismus“ und „Brunnenwirt für immer“ im Inneren des Palais besuchen.

Palais und Ping Pong, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 25.8. ab 15 Uhr

Pfffestival

Das Graffiti-Festival hat die Stadt in den vergangenen Tagen um zahlreiche große Murals bereichert. Wir haben eine Tour durch Stuttgart für euch zusammengestellt, auf der man die Kunstwerke ablaufen beziehungsweise -fahren und bestaunen kann:

Grün, grüner, Waldheim

Bei sonnigem Wetter immer eine hervorragende Idee: Einem der zahlreichen Waldheime in Stuttgart einen Besuch abstatten und ein kühles Radler inmitten der Natur trinken. Welches Waldheim in eurer Nähe ist, erfahrt ihr in unserer Sammlung: