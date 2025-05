Partyfreunde können sich auf zuckersüße Vibes bei der Candy-Party im Perkins Park, treibende Beats beim Cinematic Techno auf Fridas Pier oder groovige Rhythmen in der Romantica freuen.

Kunstliebhaber:innen kommen außerdem bei der feministischen Tanznacht in der Staatsgalerie und/oder der Pop-up-Store-Ausstellung in Bad Cannstatt voll auf ihre Kosten.

Vintage, Kleidertausch und Amore

Und Flohmarkt-Fans können zwischen Vintage-Schätzen im Utopia Kiosk, alternativer Mode im Schwarzen Keiler oder nachhaltigen Ideen bei der Kleidertauschparty stöbern und hoffentlich auch fündig werden.

Wer lieber entspannt, kombiniert beim Yoga-Event im Studio Amore sanfte Bewegungen mit elektronischen Klängen.

Alternativ Fashion Flohmarkt

Hier kommt der Flohmarkt für alle, die mit Basic-Tops und Standardjeans nichts anfangen können. Beim Alternativ Fashion Flohmarkt im Heavy Metal Club Schwarzen Keiler gibt es hier alternative Fundstücke für den kleinen Geldbeutel. Skurrile Accessoires, Bandshirts, Röcke, Kleider, Hosen. Jede Menge neue Teile warten darauf, entdeckt zu werden.

Schwarzer Keiler, Fritz-Elsas-Str. 60, Stuttgart-Mitte, 8.5., 18-22 Uhr

Elektronische Beats für den ultimativen Yogaflow

Yoga trifft auf Techno. Im Studio Amore werden die Yogamatten ausgepackt und gleichzeitig elektronische Beats aufgelegt. Hier werden Yogaübungen mit Musik verbunden, um körperliche und mentale Balance zu schaffen. Für ein Erlebnis, was entspannt und entschleunigt. In der 60-minütige Vinyasa-Session verfliegt der Stress mit jedem Beat ein bisschen mehr.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 8.5., 18.30-20.15 Uhr

Feier-Marathon: After Wasen Party in der Boa

Das letzte Wochenende, an dem das Stuttgarter Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen stattfindet, ist angebrochen. Wer nach dem Bierzelt noch nicht genug gefeiert hat, kann sich auf die After Wasen Party in der Boa freuen. Hier sind alle willkommen. Egal ob in Dirndl und Lederhose oder einfach in Alltagskleidung. In der Boa wird weiter getanzt und gefeiert.

Boa, Tübinger Str. 12, Stuttgart-Mitte, 8.-10.5., 22 Uhr

Kunst, Tanz und Aktivismus in der Staatsgalerie

An diesem Abend geht es um Gemeinschaft, um Rechte und um Freiheit. Passend zur Fotografie-Ausstellung Stand up! zur feministischen Avantgarde in The Gällery präsentiert diese Party ein rein weibliches Line-up. Damit wird der feministische Blick der Ausstellung auf die Gegenwart der Tanzfläche projiziert. Der Dancefloor wird von den DJs Amy.G. und Astrid, Amorle, Fernandisis und Rorafee. Mit ihren elektronischen Klängen bringen sie Stirling-Halle zum Beben. Wer eine Pause vom Tanzen braucht, kann die Zeit nutzen und von Club zu Kunst wechseln mit einem Besuch in der Fotografie-Ausstellung.

Staatsgalerie Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, Stuttgart-Mitte, 9.5., 20 Uhr

Die 180-Minutes-Party

Indieground ist eine Musikszene, die irgendwo zwischen Indie und Underground liegt. Die Musik ist kreativ, unabhängig und ein bisschen abseits vom Mainstream. In der Schräglage gibt es das 180-Minutes-Event, beim dem Indiground ganze drei Stunden lang in voll Zügen gefeiert wird. Ohne Warm-up, werden hier direkt Primetime-Hits der Szene aufgelegt.

Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 9.5., 20 Uhr

Cinematic Techno im Unterdeck

Im Fridas Pier wird von Schrotthagen aufgelegt. Das DJ-Duo ist für sein Cinematic Techno bekannt. Das Genre verbindet treibende Beats mit epischen Melodien und schafft eine filmreife Atmosphäre. Langsame Aufbauten und orchestrale Elemente erzeugen Spannungsbögen, die wie eine ungesagte Geschichte wirken. Die Musik vereint Tiefe und Dynamik, während sphärische, melodiöse Tracks die Tanzfläche füllen.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 9.5., 22 Uhr

Beats aus Berlin: 909on808 und A:Side im Romantica

Dieses Wochenende wird die Romantica zum Treffpunkt für alle, die House und Minimal lieben. Die Stimmung ist bereit für einen tiefen musikalischen Trip mit 909on808 und A:Side an den Decks. Die Musik besteht aus einer Mischung aus groovigem House und klaren Minimal Rhythmen, die direkt ins Tanzbein gehen. Die Vibes sind genau richtig, um sich einfach mal frei zu tanzen. Wer Lust hat, kommt vorbei, gönnt sich ein kaltes Getränk und lässt sich von der Musik treiben.

Romantica, Hauptstätter Str. 40, Stuttgart-Mitte, 9.5., 23 Uhr

Die wohl süßeste Party der Stadt

Im Perkins Park steht dieses Wochenende alles unter dem Motto Candy. Bei der Oberstufenparty in Candy Edition gibt es Süßigkeiten auf dem Dancefloor, solange der Vorrat reicht. Neben der zuckersüßen Auswahl gibt es auch musikalische Abwechslung. Auf dem Mainfloor werden die aktuellen Charthits gespielt neben Hip-Hop und Rap. Auf dem Secondfloor steht Elektro, EDM und House auf dem Programm.

Perkins Park, Stresemannstr. 39, Stuttgart-Nord, 9.5., 19 Uhr

Pop-up-Store in Bad Cannstatt

Im Pop-up-Store die kleine Welt der Wunder gibt es vielfältige kleine Schätze zu entdecken. Selbstgemachte Pralinen, handgefertigter Schmuckstücke, pflanzliche Brotaufstriche, kunstvolle Keramik und kreative Lederunikate warten darauf, entdeckt zu werden. Wer selbst kreativ sein möchte, kann sich beim Stand von Stuttcraft gemeinschaftlich an Kreativprojekten beteiligen. Neben all den kleinen Entdeckungen möchte der Pop-up-Store großes bewirken, deshalb werden alle Erlöse aus dem Kuchen- und Getränkeverkauf an einen wohltätigen Zweck gespendet.

Nestel, Wilhelmstraße 17, Bad Cannstatt 10.5., 10-18 Uhr

Aktionstag für Nachhaltigkeit: Flohmarkt, Ökostation und Pflanzenbörse

Die Vhs veranstaltet einen Aktionstag zum Thema Nachhaltigkeit. An der Ökostation gibt es nützliche Tipps für mehr Nachhaltigkeit im Alltag. Gleichzeitig wird viel getauscht. Wer Pflanzenableger oder vorgezogene Gemüsesorten mitbringt, kann bei der Pflanzenbörse mit tauschen. Dasselbe gilt für die integrierte Kleidertauschparty, auf der alte Teile gegen neue Lieblingsstücke eingetauscht werden. Auch für die kleinen Gäste gibt es jede Menge zu entdecken, wie der Kinderflohmarkt. Ein Flohmarkt von Kinder, für Kinder. All das im frühlingshaften Garten bei Leckereien und erfrischenden Getränken.

Vhs Ökostation am Wartberg, Wilhelm-Blos-Straße 129, Stuttgart-Nord, 10.5., 10-18 Uhr

Vintage Schätze im Utopia Kiosk

Das Utopia Kiosk lädt wieder zum Flohmarkt ein! Dieses Mal wird es eine bunte Mischung aus Secondhand-Mode, handgemachter Kunst und Vintage-Schätzen geben. Perfekt, um in entspannter Atmosphäre ein paar echte Fundstücke zu Schnäppchenpreisen zu ergattern. Neben bunten Ständen gibt es natürlich auch gute Drinks und entspannte Vibes, um entspannt in den Sonntag zu starten.

Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 11.5., 13-18 Uhr

Intervention zur Podcast-Premiere im White Noise: Die Radikalisierung Gudruns

Zugegeben, eigentlich gehört der Montag nicht mehr zum Wochenende, aber das Wochenende kennt für manche eh kein Ende. Vor allem wenn ein Event das nächste jagt. Das Citizen.Kane.Kollektiv lädt zu einem besonderen Abend ins White Noise ein. Was bringt eine junge Frau aus einer bodenständigen Familie dazu, zur Ikone einer terroristischen Vereinigung zu werden? Dieser Frage widmet sich ein spannender sechsteiliger Podcast, der Gudrun-Ensslins-Weg von der Pfarrerstochter bis ins Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim nacherzählt. Gemeinsam mit den Hosts des Podcasts und spannenden Gästen, darunter Zeitzeug:innen und Expert:innen, wird am Release-Abend diskutiert: Was hat sie bloß so radikalisiert? Klischees werden hinterfragt, neue Perspektiven eröffnet.

Intervention #12: WTF happened to Gudrun?, White Noise, Eberhardstr. 35, Stuttgart-Mitte, 12.5., 20 Uhr