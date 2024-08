Das Wochenende wird wieder sonnig! Wer nicht in den Urlaub gefahren ist, findet bei uns coole Events und Unternehmungen in und um Stuttgart. Sommer, Sonne, Abfahrt!

Ganz schön was los in der Stadt. Talk of the town ist und bleibt das Stuttgarter Nachtleben. Nach dem Palais-Après-Aus und der drohenden Schließung der Rakete Bar in Stuttgart-Süd fragen viele Stuttgarter:innen: Wie wollen wir feiern? Und mit dieser Frage entlassen wir euch jetzt auch ins Wochenende – zum Diskutieren bei einem kühlen Getränk, oder einfach zum Abspannen und Schlendern: das sind unsere Tipps.

Sundowner auf der Frida

Die Frida ist im Sommer und bei gutem Wetter schon Donnerstags für euch geöffnet. Ab 18 Uhr könnt ihr auf dem Oberdeck den Feierabend direkt am Neckar ausklingen lassen und dabei den Sonnenuntergang genießen. Für den perfekten Sundowner-Sound sorgt diese Woche Ferial.

Sundowner auf der Frida, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 8.8. 18-22 Uhr

Minigolf meets Music

Minigolf, Aussicht und Live-Musik? Das Feierabendkollektiv präsentiert gemeinsam mit dem Popbüro im August und September vier Konzerte im Minigolfklub auf der Uhlandshöhe. Den Anfang macht Andy Wilsing. Los geht’s 19 Uhr. Tickets inklusive einer Runde Minigolf gibt’s für schmale 10 Euro an der Abendkasse.

Minigolf meets Music, Minigolf Klub, Alfred-Lörcher-Weg 18/1, Stuttgart-Ost, 9.8. 19 Uhr

Alleycat Stardust Vintage Pop-up-Event

Taucht in die Modewelt der 80er, 90er und frühen 00er Jahre ein, denn der Alleycat Stardust Vintage Pop-up macht Halt in Stuttgart. Im Gepäck: abgefahrene Track-Jackets, lässige US-Sweatshirts, crazy pattern Hemden, stylische Jeans, Lederjacken und Co.

Alleycat Stardust Vintage Pop-up-Event, Weissenburgzentrum Stuttgart, Weißenburgstr. 28A, Stuttgart-Süd, 10.8. 11-18 Uhr

Ausstellung Art of Sefa im Utopia Kiosk

Am Samstag stellt Künstler Sefa im Stuttgarter Utopia Kiosk aus. In seinen Werken setzt er sich unter anderem mit Queerness auseinander. „Meine Kunst erforscht tiefgründig die Themen Verbundenheit, Kultur, Resilienz und Selbstakzeptanz, dargestellt in Öl-Pastell auf Papier“, sagt er selbst.

Art of Sefa, Utopia Kiosk, Lazarettstr. 5, Stuttgart-Mitte, 10.8.-7.9.

Beer Release

Sommer-Bier-Editionen gibt es mittlerweile einige. Eine neue spannende und lokale wird heute in der Kraftpaule Bierbar vorgestellt: Kraftpaule hat sich nämlich mit Eremita Braukunst zusammengetan und das „Witsommar“ entwickelt. Ein erfrischend-leichtes Bier mit Noten von Kamillenblüte, Orangenschale und Koriandersaat. Das wird mit einem kleinen Release-Fest gefeiert, bei dem auch das Eremita-Team vor Ort sein wird.

Beer Release, Kraftpaule, Neckarstr. 132, Stuttgart-Ost, 10.8. 18 Uhr

Condesa feiert 10-Jähriges

Die Cafébar am Marienplatz wird zehn Jahre alt. Es gibt Musik, Getränke-Specials und Specials für Kinder. Außerdem gibt’s eine Ausstellung der schönsten Condesa-Momente der letzten Dekade.

Condesa wird 10, Condesa, Marienplatz 11, Stuttgart-Süd, 10.8. ab 9 Uhr

Konzert: Sally Grayson

Im Kulturzentrum Merlin findet wieder das charmante Klinke-Festival statt, das Konzertliebhaber:innen die Ferienzeit versüßt. Diesen Samstag spielt keine Geringere als Sally Grayson. Die Black-Swift-Frontfrau kombiniert Americana und Desert Rock mit mystischer Stimme und hat auch schon eine „The Voice of Germany“-Teilnahme auf ihrem CV. Der Eintritt ist kostenlos, ein Hut geht rum. Der Biergarten und das Café sind bereits ab 16 Uhr geöffnet.

Sally Grayson, Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 10.8. 20 Uhr

Open-Air-Putzlichtperlen-Party

Putzlichtperlen muss man wohl kaum noch erklären. Wir denken da an „Hotel California“ von den Eagles oder „Sultans of Swing“ von Dire Straits. So was und noch viel mehr wird am Samstag bei der altbekannten Open-Air-Version der Putzlichtperlen-Party im Goldmark’s-Biergarten gespielt. Weil’s Spaß macht.

Putzlicht-Perlen-Party, Goldmark’s, Charlottenplatz 1, Stuttgart-Mitte, 10.8. 21 Uhr

Dju-Dju Nation im Stadtpalais

Das Stadtfestival „Stuttgart am Meer“ ist back. Heißt: Auf der Freitreppe vor dem Stadtpalais kann man wieder seine Füße ins kühle Nass strecken und es sich bei einem kühlen Drink und Sonnenschein gut gehen lassen. Am Samstagabend legt außerdem im Inneren des Museums das Kollektiv Dju-Dju Nation Minimal, House, Dub-Techno und Breakbeats auf. Am Freitag gibt’s übrigens Live-Musik von Thary und Yara.

Dju-Dju Nation, Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 10.8. 18-22 Uhr