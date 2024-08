Sommerloch? Von wegen! Wir starten in das erste Augustwochenende mit Konzerten, Sommermarkt und einer Tanzdemo für die Subkultur in Stuttgart.

Am Wochenende brodelt der Kessel: die Sommertemperaturen bleiben, Konzerte stehen an, Pop-ups ploppen auf, es wird getanzt und auf die Straße gegangen, denn das Thema Schließungen im Nachtleben und das vorzeitige Ende von Palais Après sind noch immer Thema in der Stadt. Doch jetzt mitgeschrieben, denn hier kommen unsere Tipps.

Drinks im Wabi Sabi

Im Wabi Sabi wird das Wochenende schon am Donnerstag begrüßt. Dazu gibt’s „asian-styled“ Drinks, entspannten Sound und zwischendurch Cup-Noodles. 18 Uhr geht’s los.

Wabi Sabi, Friedrichstr. 43, Stuttgart-Mitte, Do-Sa ab 18 Uhr

Die Klinke startet

Die Klinke ist wieder da. Auch diesen August gibt’s jeden Donnerstag, Samstag und Sonntag Konzerte von Newcomer:innen und All-time-favs. Die 24-jährige Singer & Songwriterin Talya aus Stuttgart hat die diesjährige Ausgabe eingeläutet. Einlass ist jeweils 19, Beginn 20 Uhr. Der Hut geht rum, der Eintritt ist frei.

Klinke, Merlin Kulturzentrum, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 01.-31.08

Umsonst & Draußen

Das 43. Umsonst & Draußen steht vor der Tür. Bereits zum zweiten Mal findet das kostenlose Festival mitten in Vaihingen an der Krehlstraße statt. Auf dem Plan steht Live-Musik von DJs, Bands und Singer-Songwriter:innen, Yoga sowie Kinderprogramm mit Zirkuszelt und Werkstatt. Nicht so spaßig, aber wichtig, sind die Beiträge im Forumszelt zum inhaltlichen Schwerpunkt des 43. U&D: Demokratie verteidigen – gegen Rechtspopulist:innen. Alle Infos zum Programm findet ihr hier >>>.

43. Umsonst & Draußen, Krehlstr., Stuttgart-Vaihingen, 02.-04.08.

Fridas Pier x Bahnwärter Thiel

Am Freitag schließen sich Fridas Pier und Bahnwärter Thiel aus München zusammen. Auf dem Line-up stehen Just Emma, Moritz Butschek, Karlo Kurbel, Wanda Wild, Jawwa und Diego. Los geht’s 19 Uhr.

Fridas Pier x Bahnwärter Thiel, Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 02.08. 19 Uhr

Tanzdemo für Subkultur und Freiraum

Am Samstag laden Akteur:innen aus dem Stuttgarter Nachtleben zur Tanzdemo für Subkultur und Freiraum ein. Die Veranstalter:innen schreiben: „Mit unserer Tanzdemonstration möchten wir friedlich auf aktuelle Probleme und Missstände aufmerksam machen. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und der Politik wollen wir Lösungen entwickeln, die die (Sub-)Kulturen bewahren und stärken.“ Start ist 15 Uhr am Feuersee, Ende 19 Uhr am Marienplatz.

Tanzdemo für Subkultur und Freiraum, 03.08. 15-19 Uhr

Attico Fest

Seit einem Jahr gibt es die Attico-Partyreihe in Stuttgart. Nach einigen erfolgreichen Events, unter anderem im Stadtpalais, wird nun das erste Attico Fest an den Wagenhallen zelebriert. Was euch erwartet: Musik, Food, Drinks und ein Markt. Tickets bekommt ihr hier >>>.

Attico Fest, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 03.08. 15-22 Uhr

Konzerte und Sommermarkt im Stadtpalais

Sommer in Stuttgart bedeutet auch Stuttgart am Meer im Stadtpalais. Freitag gibt’s Live-Musik im Stadtpalais. In diesem Jahr leider nicht vor den Treppen, dafür aber trotzdem kostenlos. 19.30 Uhr geht’s los mit mit Einfach Fini & Daeve, 20.30 Uhr übernehmen Shimmer. Am Samstag und Sonntag gibt’s coole Produkte und Ideen von jungen Kreativen auf dem diesjährigen Sommermarkt.

Live-Musik im Palais & Sommermarkt, Stadtpalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, Konzerte: 02.08. 19.30-21.30, Sommermarkt: 03.-04.08. 14-21 Uhr

Davision Pop-up

Die Stuttgarter Streetwear-Brand „Davision“ feiert am Samstag Fünfjähriges Bestehen mit einem Pop-up in der Tübinger Straße. Von 11 bis 19 Uhr könnt ihr vorbeischauen und shoppen.

Davision Pop-up, Tübinger Str. 3, Stuttgart-Süd, 03.08. 11-19 Uhr

10 Jahre Amaru Open Air

Erinnert ihr euch noch an die ersten Amaru-Sonntage im Café (Faust) an der Uni Stuttgart? Und die wilden Nächte im White Noise und der Romantica? Am Sonntag wird die Amaru Family zehn und feiert mit den DJs Danny Salas, Zamal und Kiti Arsa am Containt. Es wird wahrscheinlich einen Pool geben, also packt die Badesachen ein!

10 Jahre Amaru, Containt, Inner Nordbahnhof, Stuttgart-Nord, 04.08. 15-22 Uhr