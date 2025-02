Das Wochenende steht wieder vor der Tür und bringt eine große Auswahl an spannenden Events mit sich. Das sind unsere Wochenendtipps.

Anthroposophie-Ausstellung im Stadtpalais

Am Donnerstag eröffnet im Stadtpalais die Ausstellung „Anthroposophie – Stuttgart. Waldorf. Globuli.“. Dort werden die alternative Bewegung, ihre Ursprünge und ihre Verbindung zu Stuttgart beleuchtet. An manchen Stationen können Besucher:innen sogar aktiv werden und zum Beispiel ihren Namen tanzen. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Stadtpalais Stuttgart, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, ab 20.2.

Selbstgemachte Hautpflege mit Wildes K

Skincare-Fans können im Workshop „Love your Skin! Deine natürliche Pflege“ von Wildes K ihr eigenes Deo, Lippenbalsam und weitere Pflegeprodukte herstellen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Tickets kosten 75 Euro.

Wildes K, Grimmstr. 20, Stuttgart-West, 21.2. 18.30 Uhr

Zurück in die 2000er und 2010er in der Schräglage

„One night back to the 2000s and 2010s“ heißt es am Freitag in der Schräglage. Ab 23 Uhr erwarten euch Hits, die euch in die Zeiten von „rawr xD“ und Justin Bieber zurücksenden.

Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 21.2. 23 Uhr

Edle Spirituosen bei 0711 Spirits

Das ganze Wochenende lang dreht sich auf der Messe 0711 Spirits im Bad Cannstatter Römerkastell alles um edle Spirituosen. Auf über 80 Ständen können Besucher:innen Whisky, Rum, Gin, Wodka, Wein, Bier und sogar non-alkoholische Alternativen probieren. Der Eintritt kostet 20 Euro.

0711 Spirits, Phoenixhalle (Römerkastell), Stuttgart-Bad Cannstatt, 21.+22.2

Protest! im Landesmuseum Stuttgart

Das gesamte Wahlwochenende lang ist der Eintritt in die Ausstellung „Protest! Von der Wut zur Bewegung“ im Landesmuseum frei. Besucher:innen können Samstag und Sonntag kostenlos in vergangene und aktuelle Protestbewegungen eintauchen.

Landesmuseum Stuttgart, Schillerplatz 6, Stuttgart-Mitte, 22.+23.2.

Song Slam im Merlin

Beim Song Slam treten fünf mutige Musiker:innen mit ihren selbst geschriebenen Liedern gegeneinander an. Das Publikum entscheidet später, wer bis ins Finale vorstößt und am Ende den goldenen Blumentopf gewinnt. Tickets gibt’s im Vorverkauf für 6 Euro und an der Abendkasse für 8 Euro.

Merlin, Augustenstr. 72, Stuttgart-West, 22.2. 20 Uhr

Studio Amore feiert Geburtstag

Celebration! Das Studio Amore feiert am Samstag sein zweijähriges Bestehen. Neun DJs spielen ab 22 Uhr auf vier Floors, darunter auch die Amore Bar und das Studio Gaga. Tickets gibt’s an der Abendkasse.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 22.2. 22 Uhr

Tanztee in der Rampe

Nach dem großen Erfolg des ersten Tanznachmittags laden das Theater Rampe und die Rakete-Bar zu einem zweiten Tanztee in den alten Zahnradbahnhof ein. Von Nachmittag bis in den frühen Abend können alle, die Lust haben, im großen Saal das Tanzbein schwingen und so die Rakete unterstützen. Tickets gibt’s an der Abendkasse für 10 Euro.

Tanztee, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 22.2. ab 15 Uhr

Wake Up Club im Bergamo

Eine Premiere gibt’s am Samstag auch noch: Zum ersten Mal findet im Bergamo der „Wake Up Club“ statt. Die Veranstaltung lädt alle „Day Drinker“ auf die Terrasse des Transit/Bergamo ein, während die Crew vom STR.711.Kollektiv für den passenden Disco- und House-Sound sorgt. Der Eintritt ist frei.

Transit/Bergamo, Geißstr. 5, Stuttgart-Mitte, 22.2. 12 Uhr

Kundgebung für Vielfalt, Demokratie und Toleranz

Wer sich am Tag vor der Bundestagswahl noch mal engagieren möchte, kann am Samstag an der Kundgebung für Vielfalt, Demokratie und Toleranz der Initiative „Stimmt Stuttgart“ teilnehmen. Dort erwartet euch ein buntes Programm an Kultur, Wortbeiträgen und Performances, das sich gegen Ausgrenzung und Hass richtet. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Obere Schlossgarten.

Stimmt Stuttgart, Oberer Schlossgarten, Stuttgart-Mitte, 22.2. 14 Uhr

Bundestagswahl 2025

Am Sonntag ist die Bundestagswahl. Zwischen 8 und 18 Uhr könnt ihr in eurem jeweiligen Wahllokal eure Stimme abgeben.

Bundestagswahl, bundesweit, 23.2. 8-18 Uhr

Public Screaming in der Rampe

Egal wie die Wahl am Sonntag ausgeht, es wird am Wahlabend reichlich Gründe für Emotionen geben. Die Rampe lädt ein zum gemeinsamen Schreien, Weinen, Diskutieren, Lachen, Trinken und Tanzen – um zu zeigen: „Wir kämpfen für eine plurale Demokratie, und wir geben nicht auf, weder vor der Wahl noch danach.“ Der Eintritt ist frei.

Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 23.2. ab 17 Uhr

Kamin Yoga und Dinner im Heaven 0711

Entspannung pur gibt’s am Sonntagabend im Heaven 0711. Dort erwartet Yogis und alle, die es vielleicht werden wollen, Kamin Yoga mit Ausblick und einem Dinner-Buffet von Heaven’s Kitchen. Die Tickets kosten 69 Euro.

Heaven0711, Theodor-Heuss-Str. 26, Stuttgart-Mitte, 23.2. ab 19 Uhr