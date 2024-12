Am Wochenende vor Silvester stehen in Stuttgart alle Zeichen auf Party und Musik, um sich schon mal in Feierlaune zu bringen. Wir zeigen euch, was das Wochenende im Kessel bringt in unseren Wochenendtipps.

Die Bäuche wurden vollgeschlagen, Geschenkwünsche erfüllt und Weihnachtsfilme auf der Couch geschaut. Die Weihnachtsfeiertage sind erst mal vorbei, höchste Zeit, wieder vor die Tür zu treten. Im Romy S. findet ein Abend mit gleich zwei Trinkspielen zur Auswahl statt, gesungen wird bei der Karaoke-Night im Monroe’s und musikalisch wird es in mehreren Ecken Stuttgarts.

Wir präsentieren euch die Tipps fürs Wochenende zwischen den Feiertagen.

Die große zwischen Weihnachten und Silvester Show im Renitenztheater

Zwischen den Jahren wird’s im Renitenztheater wild und abwechslungsreich. Tina Häussermann, Johann Theisen und Luca Brosius (aka „der deutsche Mister Bean“) sorgen für einen Abend voller Slapstick, Freestyle-Rap, geistreicher Comedy und mitreißender Songs. Die Mischung aus Stand-Up, Parodien, Stimmenimitationen und Jahres-Ausklangs-Phantasien garantiert Lachtränen und beste Unterhaltung. Der Eintritt kostet 27,50 Euro.

Renitenztheater, Büchsenstr. 26, Stuttgart-Mitte, 27.12. 20 Uhr

Beerpong XXL meets Looping Louie im Romy S.

Auf einer guten Party dürfen Trinkspiele nicht fehlen. Im Romy S. gibt’s am Freitag gleich zwei davon: Bierpong und (!) Looping Louie! Bis open-end dürfen Spielbegeisterte Ping-Pong-Bälle in die ikonischen roten Becher werfen. Keine Lust auf zehn Runden Bierpong? Parallel dazu gibt es die Möglichkeit, sich beim Trink- und Kinderspiel Looping Louie zu verausgaben. Gespielt wird immer in Zweierteams.

Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, 27.12. 19 Uhr

Dexter feat. Urban Beats Collective im Bix Jazzclub

Das Urban Beats Collective bringt mit der Stuttgarter Rap- und Producer-Ikone Dexter einen besonderen Gast auf die Bühne des Bix Jazzclubs. Mit dabei sind Freestyle-Rap-Legende Toba Borke als Host und eine Liveband, die für eine außergewöhnliche Mischung aus Jazz, Hip-Hop, Freestyle und Experimental sorgt.

Dexter, bekannt für Produktionen mit Deichkind, Cro und Casper, bringt seine einzigartige musikalische Handschrift mit: von jazzigen Instrumentals bis hin zu innovativem Rap. Ein Highlight für alle, die genreübergreifende Klänge lieben. Stehplätze können ab 20 Euro reserviert werden.

BIX Jazzclub & Lounge, Leonhardsplatz 28, Stuttgart-Mitte, 28.12. 20.30 Uhr

Nissa Carrington im White Noise

Am Samstag verwandelt sich das White Noise in einen Ort voller bassartiger Beats. Die erste Club-Edition von „art.soul“ bringt ein abwechslungsreiches Line-Up auf die Bühne: Nissa Carrington (Slic Unit) kommt mit ihren genreübergreifenden Sounds direkt aus Berlin. Mit dabei sind außerdem die Locals Saraya, Minha Mi und das Duo Missm3rcury. Das Event ist ein Safe Space, Inklusion und Respekt stehen im Vordergrund. Die Handys bleiben beim Feiern in der Tasche. Tickets gibt’s ab 15 Euro.

White Noise, Eberhardstr. 37, Stuttgart-Mitte, 28.12. 22 Uhr

Putzlicht Perlen Party im Goldmark’s

Zum Jahresabschluss kommt im Goldmark’s alles auf die Ohren, was sonst normalerweise zur spätesten Stunde, kurz vor Schluss gespielt wird – allerdings den ganzen Abend lang. Dabei sind unter anderem bekannte Banger von Toto, Slayer, Eddie Money und Starship. Feierwütige erwartet ein Mix aus Rausschmeißersongs und dem gängigen Musikprogramm im Goldi. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Goldmark’s, Charlottenplatz 1, Stuttgart-Mitte, 28.12. 20 Uhr

Karaoke im Monroe’s

Wer noch nicht genug vom Singen hat, kann am Sonntag beim Karaoke-Abend im Monroe’s vorbeischauen. In der Gay-Bar mit Marylin-Monroe-Flair steht das Mikro für alle Lieblingssongs bereit: Sowohl für begnadete Sänger:innen als auch für unterhaltsame Performances und Gesangsnewcomer:innen.

Café Monroe’s, Schulstr. 3, Stuttgart-Mitte, 29.12. ab 21 Uhr

Punschwald am Feuersee

Für alle Hardcore-Winter-Weihnachtselfen hat der Punschwald am Feuersee weiterhin geöffnet. Inmitten von Tannenbäumen kann weiterhin der Glühweindurst gestillt werden. Bis Ende Februar lässt es sich unter beheizten Sitzgruppen mit Freund:innen quer durch die Glühweinvariationen probieren. Für deftige Snacks ist natürlich auch gesorgt.

Punschwald Stuttgart, Gutenbergstr. 30, Stuttgart-West, Fr-So 16-22 Uhr