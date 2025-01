Das Wochenende steht an und bietet zahlreiche Möglichkeiten, in Stuttgart etwas zu erleben. Wir zeigen euch die Highlights am Wochenende im Kessel.

Hoch die Hände, Wochenende: Wer noch auf der Suche nach spannenden Events in Stuttgart ist, wird dieses Wochenende wieder fündig. Für alle, die nach einer anstrengenden Woche etwas Bewegung suchen und ihrem Körper etwas Gutes tun wollen, gibt es gleich zwei Yoga-Events. Am Freitag startet ein entspannendes Feierabend-Yoga, und am Samstag können Stuttgarter:innen in der immersiven Ausstellung „Vermeer – Meister des Lichts“ zwischen Kunstwerken und Lichtinstallationen erleben.

Partyfreudige kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Egal, ob R’n’B in der Schräglage, Techno in der Romy S. oder auf Fridas Pier – es wird getanzt. Für einen groovigen Abend sorgt der Bix Jazzclub. Und für alle Feinschmecker:innen gibt es ein besonderes Foodevent im Hallo Emil. Außerdem gibt es einen Kostümmarkt und jede Menge Filme beim Fantasy Filmfest. Hier kommen die Stadtkind-Wochenendtipps für euch.

Feierabend-Yoga

Entspannt ins Wochenende starten können Yoga-Begeisterte bei „Wochenendglück Stress Release & Yoga Nidra“. Zum ersten Mal lädt das „Fuß über Kopf“-Studio zum gemeinsamen Bewegen ein. Nach Atemübungen und Asanas sorgt die anschließende Yoga-Nidra-Praxis für Ruhe und Regeneration. Die Session kostet 20 Euro.

Fuß über Kopf – Raum für Yoga und mehr, Bismarckstr. 55/1, Stuttgart-West, 31.1. 17.15 Uhr

„Save our Club“ auf Fridas Pier

Fridas Pier widmet sich Freitagnacht einem wichtigen Anliegen: der Unterstützung der Clubkultur. Unter dem Motto „Save our Club Culture“ legen sieben Resident-DJs und lokale Acts in sieben Stunden auf und bieten musikalische Beats von Disco House über Minimal bis Groove Techno. Der Eintritt basiert auf einem freiwilligen Beitrag von fünf bis 30 Euro, um Solidarität mit der Clubszene zu zeigen.

Fridas Pier, Uferstr. 107, Stuttgart-Ost, 31.1. 23 Uhr

Party in der Romy S.

Das ToMaTe-Kollektiv bringt am Freitag Festivalfeeling in die Romy S. Die Crowd erwartet ein Mix aus Tech House, Minimal Techno, Groove Techno und Hard Techno für alle, die elektronische Musik fühlen und feiern. Getanzt wird für acht Euro im Vorverkauf.

Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Mitte, 31.1. 22 Uhr

The Krimis-Konzert in den Wagenhallen

The Krimis ziehen am Freitag für eine Nacht in die Wagenhallen ein. Die Musik des Kollektivs sind inspiriert von Post-Brexit-Indie und Post-Punk und behandelt aktuelle Themen, wie KI und Post-Kapitalismus. Tickets gibt es für circa elf Euro.

Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 31.1. 20 Uhr

Standup-Comedy mit Mustafa Algiyadi

Wer den Abend mit Lachen verbringen möchte, kann dem Theater am Olgaeck am Freitag einen Besuch abstatten. Mustafa Algiyadi, Standup-Comedian aus München, bringt seinen Humor nach Stuttgart auf die Bühne. Mit einem Augenzwinkern beleuchtet er die kulturellen Unterschiede zwischen seinen arabischen Wurzeln und dem Leben in Europa. Ob schlechte Angewohnheiten, Religion, Meditation oder skurrile Coming-of-Age-Geschichten – alles wird aufs Korn genommen. Eintritt kostet circa 18 Euro.

Theater am Olgaeck, Charlottenstr. 44, Stuttgart-Mitte, 31.1. 20 Uhr

Fantasy Filmfest „White Nights 2025“

Die Fantasy Filmfest „White Nights“ kommen nach Stuttgart: Es wird ein Wochenende voll mit realem Wahnsinn und übernatürlichen Sensationen, voll gruseliger, witziger und surrealer Filme. Mit Highlights wie „The Surfer“ mit Nicolas Cage, dem preisgekrönten „The Wailing“ und dem Geisterthriller „Presence“ erwartet die Zuschauer:innen ein faszinierendes Filmprogramm mit zehn Filmen aus zehn Produktionsländern. Inklusive französischer Thriller und Splatter aus Südafrika.

EM Innenstadtkinos, Königstr. 22, Stuttgart-Mitte, 1.+2.2. ab 13 Uhr

Kundgebung „Die Brandmauer sind wir“ in Stuttgart

Für kommenden Samstag hat die Naturschutzorganisation BUND gemeinsam mit Verdi und dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) eine Kundgebung unter dem Titel „Die Brandmauer sind wir“ eine weitere Demonstration gegen Rechts auf dem Schlossplatz angekündigt. „Gemeinsam setzen wir ein Zeichen für Demokratie, Zusammenhalt und den Schutz unserer Lebensgrundlagen“, heißt es dazu seitens des BUND.

Weitere Demos gegen Rechts findet ihr hier.

Die Brandmauer sind wir – Demonstration, Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, 1.2. ab 17 Uhr

Immersive-Yoga in der Kunstausstellung Vermeer

Am Samstag findet eine besondere Yoga-Session in der immersiven Kunstausstellung „Vermeer – Meister des Lichts“ statt. Die etwa 60-minütige Stunde eignet sich für alle Yoga-Level und findet inmitten der beeindruckenden Projektionen von Vermeers Kunstwerken statt. Im Anschluss kann die Ausstellung ohne zeitliche Begrenzung besucht werden. Tickets gibt’s ab 35 Euro.

Hanns-Martin-Schleyer-Halle, Mercedesstr. 69, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1.2. 9 Uhr

Kostümverkauf im Zentrallager der Staatstheater Stuttgart

Der Fundus des Zentrallagers der Staatstheater Stuttgart öffnet am Samstag für alle Normalos. Neben Kostümen und Stoffen gibt es Accessoires und alles, was sonst noch entbehrt werden kann. Der Eintritt ist frei.

Zentrallager der Staatstheater Stuttgart, Zuckerfabrik 19, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1.2. 10 Uhr

R’n’B-Party in der Schräglage

Wer am Samstag Lust auf Party hat, kann zur R’n’B-only-Party in der Schräglage tänzeln. Joy and Anthony füllen die Nacht mit souligen Beats und smoothen Vibes. Tickets gibt’s ab 13 Euro.

Schräglage Club, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 1.2. 23 Uhr

Soul Explosion im BIX Jazzclub

Die Partyreihe „Soul Explosion“ wird 19 und feiert das Jubiläum im Bix Jazzclub mit allen, die Lust auf eine gute Stimmung und groovige Beats haben. DJ King Dynamite sorgt für den passenden Sound – von Funk über Soul bis R’n’B. Tickets gibt es für zwölf Euro an der Abendkasse.

Bix Jazzclub, Leonhardsplatz 28, Stuttgart-Mitte, 1.2. 23 Uhr

Party im Yart

Manche wissen es vielleicht noch nicht, aber das Yart in Stuttgart ist umgezogen. Am Samstagabend startet die Nacht dort in gemütlicher Bar-Atmosphäre, bevor gegen später die Anlage hochgefahren wird. Felix Dürr und Supasonnig legen auf. Der Eintritt ist kostenlos.

Yart, Friedrichstr. 41, Stuttgart-Mitte, 1.2. 22 Uhr

Küchenparty im Hallo Emil

Am Sonntag findet die erste Küchenparty im Emil in diesem Jahr statt. Was das ist? Die Küchencrew zaubert über den ganzen Abend fünf leckere Gerichte – auch in einer veganer Variante. Die Küche bleibt dabei die ganze Zeit offen: Gäste dürfen eintreten, kulinarische Fragen stellen oder den Köch:innen über die Schulter schauen. Dazu gibt’s einen Willkommens-Drink und Musik für die Stimmung. Geschmaust wird für 68 Euro inklusive aller Gerichte.

Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, 2.2. 16 Uhr

Karaoke im Monroe´s

Geträllert werden kann am Sonntag im Monroe’s beim Karaoke-Singen. Einfach einen Lieblingssong wünschen und mitsingen.

Monroe’s, Schulstr. 3, Stuttgart-Mitte, 2.2. 21 Uhr