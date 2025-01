Um das Jahr gebührend zu begrüßen, heißt es dieses Wochenende in Stuttgart: Party. Das Tanzbein kann von Freitag bis Sonntag zu nahezu jeder Tageszeit geschwungen werden. Atzig geht es am Freitag im White Noise mit dem Nightflight los. Nach ein paar Stunden Schlaf geht es am Samstagmittag in der Rakete beim Tanztee weiter. Und später können Feierlustige bei der Childhood-Party in der Schräglage in Kindheitserinnerungen schwelgen und die Nacht durchtanzen.

Für alle, die es am Wochenende in Stuttgart etwas entspannter angehen lassen möchten, gibt es eine Reihe kultureller Angebote. Dazu zählen ein Poetry Slam in der Rosenau, Stand-up-Comedy, oder das Klangraum Festival. Wer Lust auf neue Bekanntschaften hat, kann beim Barhopping-Event für Singles auf die Suche gehen. Wo genau das alles stattfindet, erfahrt ihr in unseren Wochenendtipps.

Klangraum Festival im Theater Rampe

Kunst- und Musikliebhaber:innen können sich am Freitag auf das 39. Klangraum Festival des Vereins Kunstraum 34 in der Rampe freuen. Zu Gast sind nationale und internationale Künstler:innen und Musiker:innen, die auf verschiedenen Arten Kunst und Musik miteinander verbinden. Los geht es mit einer Ausstellung und Installation, später am Abend folgt dann ein Konzert. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 10.1., 17 Uhr

Barhopping für Singles

Für alle, die Tinder und Bumble hinter sich lassen möchten, bietet das Amici in Stuttgart ein Barhopping-Event für Singles an. Bei Drinks können die Teilnehmer:innen mit anderen ins Gespräch kommen, sich kennenlernen und schauen, ob es auch offline matcht. Geflirtet werden kann für knapp 20 Euro. Zur Anmeldung geht es hier entlang >>>

Amici, Lautenschlagerstr. 2, Stuttgart-Mitte, 10.1., 19 Uhr

Jubiläums-Ausstellung in der Leica Galerie

Zum fünfjährigen Jubiläum des Stuttgarter Leica Stores gibt es eine besondere Ausstellung in der Galerie zu entdecken: „People“. Fünf Fotograf:innen, darunter Ingrid Hertfelder, Claus Rudolph, Alwin Maigler, Dennis Kupfer und Alex Schwander, zeigen ihre Arbeiten – von Schauspielporträts bis hin zu faszinierenden Inszenierungen von Tänzer:innen und Fußballlegenden. Die Ausstellung geht bis zum 18. Januar. Der Eintritt ist frei.

Leica Store & Galerie, Calwer Str. 41, Stuttgart-Mitte, 10.1., 10 Uhr

Durch die Nacht im White Noise

Am Samstag hebt der Nightflight im White Noise ab. Das B2B-Lineup mit P. Vanillaboy und Penglord, Multifun und Goretekks, sowie SloMo und Ibu1000 tragen mit Techno und House durch die Nacht. Tickets gibt’s ab 16,50 Euro im Vorverkauf.

White Noise, Eberhardtstr. 35, Stuttgart-Mitte, 10.1., 21 Uhr

Zurück in die Kindheit in der Schräglage

Das Feiern geht am Samstag gleich weiter, diesmal in der Schräglage. Die Childhood-Party versetzt mit 2000s Hip Hop und R´n´B-Bangern die Crowd zurück in ihre Jugend.

Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 11.1., 23 Uhr

My Purple Love im White Noise

Die queere Partyreihe „Lovepop“ und die Flinta* Party „My Purple Heart“ bringen auch am Samstag wieder Schwung ins White Noise. Bei „My Purple Love“ legen sieben weibliche DJs, darunter Heike Heikel b2b Tabula Rosa, das Duo Marymary, Ave Maria und Flave auf - von Trance der 1990er Jahre, Latin Core & Latin Tec, groovigen Techno, Breaks und House und elektronischen Popbeats ist alles mit dabei. Tickets gibt es für 16 Euro.

White Noise, Eberhardtstr. 35, Stuttgart-Mitte, 11.1., 22 Uhr

Tanztee statt Kaffeeklatsch

Kaffee und Kuchen am Nachmittag werden diesen Samstag im Theater Rampe gegen Tanztee und Dancemoves getauscht. Da Musikveranstaltungen derzeit nicht in der Rakete-Bar stattfinden können, zieht die Party in den großen Theatersaal. Future Sensations, Dead By Dawn, Disco Synthtetica und Rakete Andreas Vogel legen auf, um die Bühne in eine Tanzfläche zu verwandeln. Von Nachmittag bis in den frühen Abend wird getanzt – und damit gleichzeitig die Rakete finanziell unterstützt. Tickets gibt es für 10 Euro.

Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 11.1.,15 Uhr

Poetry Slam in der Rosenau

Am Sonntag wird es in der Rosenau poetisch: Stuttgarts ältester Poetry Slam bittet zehn Slam-Debütant:innen und erfahrene Dichter:innen auf die Bühne, um selbst geschriebene Gedichte zu performen. Das Publikum entscheidet anschließend mit Applaus über den besten Auftritt und den oder die Gewinner:in. Satt lässt es sich alles besser genießen, weshalb vor der Show regionale Gerichte angeboten werden. Online sind die Tickets bereits ausverkauft, an der Abendkasse gibt es aber eventuell noch einige Karten zu kaufen.

Rosenau Kultur & Bühne, Rotebühlstr. 109B, Stuttgart-West, 12.1., 20 Uhr

Stand-up-Comedy im Banh Mi and Bubbles

Wer nicht so auf Gedichte steht, aber trotzdem gerne bei einer Bühnenshow applaudieren möchte, kann diesen Sonntag das Stand-up-Comedy-Open-Mic im Banh Mi and Bubbles besuchen. Zum Lachen bringen das Publikum Comedy-Artists aus Stuttgart und ganz Deutschland, die Küche sorgt für asiatische Leckereien. Der Eintritt ist frei.

Banh Mi and Bubbles, Eberhardstr. 65, Stuttgart-Mitte, 12.1., 19.30 Uhr