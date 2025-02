Dieses Wochenende heißt es in Stuttgart: Ab vor die Tür und was erleben. Wir präsentieren die Highlights am Wochenende.

Endlich wieder Wochenende. In Stuttgart steppt der Bär – und das auf vielen abwechslungsreichen Events. Und nicht vergessen: Am Freitag ist Valentinstag. Hier kommen die Wochenendtipps.

Nordamerika Filmfestival

Beim „Indigen – Nordamerika Filmfestival“ in Stuttgart werden unter dem Motto „Reaching for the Stars – Indigenous Cinema on the Rise“ rund 60 aktuelle Filme und Musikvideos indigener Filmschaffender aus Nordamerika präsentiert. Die Veranstaltungen umfassen Filmvorführungen, Diskussionen und kulturelle Events. Ab Donnerstag geht es los, die Veranstaltung geht das ganze Wochenende. Festivalpässe kosten 68 Euro, Tagestickets 25 Euro. Wer nur einen Film sehen möchte, zahlt 12 Euro.

Treffpunkt Rotebühlplatz, Rotebühlplatz 28, Stuttgart-Mitte, 13.-16.2.

Sonderausstellung

Im Rahmen der Sonderausstellung „Protest! Von der Wut zur Bewegung“ stellt das Landesmuseum Württemberg am Donnerstag Hip-Hop als Protestkultur in den Mittelpunkt. Der Abend beginnt mit einem Talk über „Rap und Protest“ mit DJ Stylewarz, Afropunk und Kunststaatssekretär Arne Braun. Ab 19 Uhr gibt’s ein DJ Line-up und Führungen. Der Eintritt kostet ermäßigt zehn Euro, sonst seid ihr für 14 Euro dabei.

Landesmuseum Württemberg, Schillerplatz 6, Stuttgart-Mitte, 13.2. 18 Uhr

Sound of Stuttgart-Festival Stadtpalais geht ins nächste Wochenende

Am Freitag bietet das „Sound of Stuttgart“-Festival im Stadtpalais einen guten Start ins Wochenende. Sofiko liefert Indie-Pop mit frechen Texten und Ohrwurm-Melodien. Rikas bringen ihr neues Album „Soundtrack For A Movie That Has Not Been Written Yet“ auf die Bühne und rocken mit ihrem Indie-Funk-Pop-Mix. Zekt sorgt mit einem DJ-Set aus Disco, Techno und Synthie-Sounds für den perfekten Abschluss.

Stadtpalais, Konrad-Adenauer-Str. 2, Stuttgart-Mitte, 14.2. 19.30 Uhr

Party mit Valentinstagsspecial im Kowalski

Wer keine Lust auf Dinner und Kerzenschein am Valentinstag hat, kann zur „Herz & Seele“-Party ins Kowalski tänzeln. Dort gibt es auf zwei Floors viel Musik, unterschiedliche DJs und ein Überraschungs-Valentinstagsspecial. Außerdem können sich alle, die Lust haben, das Gesicht mit funkelnder Festival-Schminke bemalen lassen. Tickets gibt’s ab 13 Euro.

Kowalski, Kriegsbergstr. 28, Stuttgart-Mitte, 14.2. 23.59 Uhr

Indie-Party in der Schräglage

Oder am Valentinstag tanzen aber nicht zu Techno? Das geht bei der „Indie Nights x Valentine’s Day“-Party in der Schräglage. Auf die Ohren kommen Indie-, Pop- und Lovesongs, in den Magen gratis Zuckerwatte und ein Welcome Shot.

Schräglage, Hirschstr. 14, Stuttgart-Mitte, 14.2. 23 Uhr

Stöbern im Urban Market

Geschlendert und gestöbert wird am Samstag beim Urban Market im Impact Hub. Neben Secondhand-Schätzen stellen Kleinunternehmer:innen ihre Produkte aus.

Impact Hub, Quellenstr. 7A, Stuttgart-Bad Cannstatt, 15.2. 10 Uhr

Lesung mit Selma Kay Matter

Bei der Lesereihe „zwischen/miete“ werden Stuttgarter Wohnungen für einen Abend zum Veranstaltungsort für Lesungen der jüngsten Generation deutscher Autor:innen. Am Samstag liest Selma Kay Matter aus ihrem Prosadebüt „Muskeln aus Plastik“ vor: Über das Verliebtsein, chronische Erkrankungen und Transness. Das Ticket kostet sieben Euro, ein Bier und Brezel inklusive.

zwischen/miete Wohnung, Ludwig-Pfau-Str. 4, Stuttgart-West, 15.2. 19.30 Uhr

Demo für die Demokratie

Auch diesen Samstag wird in Stuttgart demonstriert. Die CSD Bewegung geht bundesweit rund eine Woche vor der Bundestagswahl als geschlossenes queeres Bündnis auf die Straße, um ein Zeichen für Diversität und Vielfalt und gegen Hass zu setzen. Weitere Infos gibt’s es hier >>>

Demonstration, Schlossplatz Stuttgart, Stuttgart-Mitte, 15.2. 11:55 Uhr

Party im Studio Amore

Am Samstag wird das Studio Amore zur Zeitmaschine: François Fantasy und Studio Malo lassen bei der „Discoteca Synthetica“ die glitzernde Ära des Italo Disco, 80s und Synth Pop aufleben. Musik kommt dabei ausschließlich von Vinyl und Schallplatte.

Studio Amore, Schillerstr. 23, Stuttgart-Mitte, 15.2. 22 Uhr

Comedy im Kulturbunker

Eine frische Ausgabe von „Comedy im Kulturbunker“ findet am Sonntag im Kulturbunker statt. Mehrere Stand-up-Comedians sorgen für einen abwechslungsreichen Abend voller Humor. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Kulturbunker, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 16.2. 19 Uhr

Vibing im Wabi Sabi

Sonntags auf die Couch? Sonntags auf die Tanzfläche! Im Wabi Sabi wird auch am Tag des Herrn getanzt, und zwar mittags. Philipp Werner und Eliano legen auf.

Wabi Sabi, Friedrichstr. 43, Stuttgart-Mitte, 16.2. 14 Uhr