Die „Liebeserklärung an unsere Sprache“ des Fellbacher Stadtmuseums ist auch andernorts in Deutschland stark nachgefragt.

Dirk Herrmann 06.06.2025 - 08:00 Uhr

Aktuell bereitet sich das Fellbacher Stadtmuseum auf seine nächste Präsentation im Rahmen der Triennale Kleinplastik vor. Am Freitag, 27. Juni, startet „Urban Sketching“ – mit Zeichnungen von Stadtvierteln und Plätzen in London., Barcelona, Brüssel und Fellbach. Die Vorbereitung durch Museumsleiterin Ursula Teutrine und ihrem Team erhält aktuell einigen Rückenwind. Denn die Ausstellung vom vergangenen Jahr sorgt aktuell fast deutschlandweit für Furore. „Deutsch ist beautiful“ hieß, in deutsch-englischem Mix, die Sonderausstellung vom vergangenen Jahr, die sich als „eine Liebeserklärung an die deutsche Sprache“ verstand.