Das Gerlinger Stadtmuseum gibt es seit 65 Jahren. Wo früher Kinder unterrichtet wurden, wird über die Ortsgeschichte informiert. Mehrere Veranstaltungen sind zum Jubiläum geplant.

Franziska Kleiner 29.10.2025 - 15:26 Uhr

Vor 65 Jahren begann die Geschichte des Gerlinger Stadtmuseums. Aus der einstigen Sammlung heimatkundlicher Gegenstände ist ein Ort für Kultur, Bildung und Begegnung geworden. Die Stadt feiert das Jubiläum mit einer umfangreichen Rückschau im Museum. Plakate, Objekte und Geschichten aus 65 Jahren wecken Erinnerungen und zeigen die Bedeutung des Museums für die Stadtgesellschaft auf.