Stadtpolitik in Leonberg Viel Lob für den neuen OB: „Er kann das richtig gut“
Die Fraktionschefs von SPD und FDP haben unabhängig voneinander für die ersten Amtswochen Tobias Degodes anerkennende Worte. Was genau sie am Rathauschef gut finden.
Zwei unterschiedliche Veranstaltungen, zwei unterschiedliche Orte und zwei unterschiedliche Lobreden. Diese allerdings waren in Inhalt und Diktion erstaunlich ähnlich. Adressat war jeweils der Leonberger Oberbürgermeister Tobias Degode. Die Lobspender waren der SPD-Fraktionschef im Gemeinderat, Ottmar Pfitzenmaier, und sein Kollege von der FDP, Horst Nebenführ.