Die Verwaltung wollte aus Spargründen das innerörtliche Busticket streichen. Der Gemeinderat hat anders entschieden.
22.04.2026 - 07:30 Uhr
Die Stadt muss so sehr sparen wie lange nicht: In der global vergleichsweise schwierigen Wirtschaftslage gehen in diesem Jahr und absehbar in den Folgejahren die Gewerbesteuerzahlungen zurück. Sie waren seither die Haupteinnahmequelle der Ditzinger. Zugleicht sieht sich die Stadt in diesem Jahr mit hohen gesetzlich geregelten Abgaben an Bund und Land konfrontiert, die wiederum aus guten Einnahmen in der Vergangenheit resultieren.