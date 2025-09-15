13,7 Millionen Menschen durften in NRW wählen – und die CDU gewinnt klar. Die AfD überholt die Grünen und kann ihr Ergebnis fast verdreifachen. Die OB-Wahlen sind vielerorts noch nicht entschieden.
15.09.2025 - 04:35 Uhr
Düsseldorf - Die CDU bleibt bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen trotz leichter Rückgänge klar die stärkste Kraft. Zu den Gewinnern im bevölkerungsreichsten Bundesland gehört aber auch die AfD, die ihr Ergebnis fast verdreifachen konnte. Damit landete sie in der bundesweit beachteten Wahl auf dem dritten Platz hinter der SPD. Die Grünen mussten im Vergleich zu den Kommunalwahlen 2020 erhebliche Einbußen hinnehmen.