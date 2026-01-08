Lara Moltenbrey, CDU-Stadträtin in Leinfelden-Echterdingen, ist ab sofort Mitglied der Fraktion Freie Wähler/FDP im Gemeinderat der Stadt. Dies gab Eberhard Wächter als Fraktionsvorsitzender bekannt, und erklärte, dass sich „die gesamte Fraktion sehr über Frau Dr. Moltenbreys Entschluss freut, die Zusammenarbeit mit unserer Fraktion aufzunehmen. In den letzten Wochen konnte bereits gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Politische Ziele und Wertvorstellungen treffen auf große gegenseitige Übereinstimmungen.“

Moltenbrey war seit November 2025 fraktionsloses Mitglied im Gemeinderat. Seit der Kommunalwahl 2024 war sie Stadträtin für die CDU, und daher auch Teil der CDU-Fraktion. Diese hatte sie verlassen, ihre Entscheidung hatte sie gegenüber den Stadträten so begründet: „Zuletzt war es nicht mehr möglich, unterschiedliche Auffassungen ergebnisoffen zu diskutieren“, und: „Abweichendes Abstimmungsverhalten in einzelnen Fragen wurde leider nicht als Teil einer lebendigen Demokratie verstanden.“ Zuletzt sei sie aus der fraktionsinternen Kommunikation ausgeschlossen worden, erklärte sie unserer Zeitung gegenüber. Sie habe keine Nachrichten mehr erhalten, auf ihre wurde nicht reagiert. Sie sei faktisch schon kein Teil dieser Gruppe mehr gewesen. Unter diesen Umständen sei eine „vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit“ nicht mehr möglich, betonte sie.

Die Stadträtin Lara Moltenbrey bleibt CDU-Mitglied

Nun erklärt Lara Moltenbrey: „Ich freue mich sehr über die Aufnahmebereitschaft der Freien Wähler/FDP-Fraktion, der ich mich gerne anschließe. Dort habe ich gleiche Ziele gefunden und die Bereitschaft, gemeinsam konstruktiv für unsere Stadt zu arbeiten.“ Sie werde CDU-Mitglied bleiben, nun aber zur Fraktion FW/FDP gehören und auch dem Ortsverein der Freien Wähler als neues Mitglied angehören, erklärt derweil Eberhard Wächter weiter.

Moltenbrey hatte bei ihrem Verlassen der CDU-Fraktion noch nicht gewusst, ob sie fraktionslos weiter arbeiten wird oder sich einer anderen Fraktion anschließen werde. Nun hat sie diese Entscheidung getroffen und wird in den nächsten Sitzungen bei den Kollegen von Freien Wählern/FDP Platz nehmen. Die Fraktion Freie Wähler/FDP ist die stärkste Fraktion im Gemeinderat von Leinfelden-Echterdingen. Vor Moltenbreys Aufnahme hatte sie acht Mitglieder, nun sind es neun.