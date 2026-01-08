Vergangenen November hat die junge Stadträtin Lara Moltenbrey (CDU) ihre Fraktion verlassen – zu welcher Fraktion gehört sie nun?
08.01.2026 - 19:00 Uhr
Lara Moltenbrey, CDU-Stadträtin in Leinfelden-Echterdingen, ist ab sofort Mitglied der Fraktion Freie Wähler/FDP im Gemeinderat der Stadt. Dies gab Eberhard Wächter als Fraktionsvorsitzender bekannt, und erklärte, dass sich „die gesamte Fraktion sehr über Frau Dr. Moltenbreys Entschluss freut, die Zusammenarbeit mit unserer Fraktion aufzunehmen. In den letzten Wochen konnte bereits gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden. Politische Ziele und Wertvorstellungen treffen auf große gegenseitige Übereinstimmungen.“