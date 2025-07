Die Sirnauer Kirche liegt umgeben von hohem Baumbestand nahe des Siedlerheims und der Sportanlagen. Sie wurde im Jahr 1954 erbaut – von den Bewohnern selbst, die als Erwerbslose in den 50er-Jahren Siedlungsgelände zugewiesen bekamen. Der einfache Holzbau wirkt charmant, durch die Sprossenfenster mit dem eigentümlich gewellten Glas schimmert die grüne Umgebung durch. Vögel singen. Es ist ruhig, nur von Ferne dringt das Rauschen der nahe gelegenen Bundesstraße durch. Der Gemeindesaal, ein angebauter Trakt, ist durch eine Falttür vom Kirchenraum abgetrennt. Alles wirkt ein wenig in die Jahre gekommen, aber der Ort wird geliebt. Zum Beispiel von der Yoga-Gruppe, die sich regelmäßig montagabends dort trifft. Frauen und Männer haben an diesem heißen Sommerabend ihre Matten auf dem Boden des Gemeindesaals ausgerollt, ihre Meditationshocker untergeschoben und lauschen der Stimme von Hubert Frank, der die Gruppe leitet. Die gibt es dieses Mal nur vom Band, da Frank verhindert ist. Auf dem Programm stehen Entspannungsübungen zur Einstimmung, bevor Ilona Schipke, die an diesem Abend als Vertretung Franks fungiert, die Asanas ansagt. „Unsere Yoga-Gruppe gibt es schon seit dem Jahr 2010“, erklärt Karin Braun-Bachert, die die Gruppe organisiert. Man treffe sich jeden Montag, auch in den Ferien, nur die Feiertage lasse man aus.

Montags trifft sich die Yogagruppe im Raum direkt neben der Kirche. Foto: Barbara Scherer

Damoklesschwert schwebt über der Kirche

Die Gruppe umfasst zwölf Personen, darunter auch vier Männer. Die meisten Teilnehmer sind aus Sirnau. Sie alle verbindet die Liebe zum Training, aber auch zu dem besonderen Ort, dessen Fortbestand für die Menschen in Sirnau nicht so sicher ist. Das Kirchengebäude samt dem Gemeinderaum soll im Rahmen der Immobilienkonsolidierung der evangelischen Landeskirche verkauft werden. Das ist seit dem Jahr 2023 bekannt und hängt wie ein Damoklesschwert über der kleinen Kirche und denjenigen, die die Räume nutzen. „Immer wenn ein Anruf aus dem Pfarrbüro kommt, fürchte ich die Nachricht, dass die Kirche verkauft worden ist“, sagt Braun-Bachert. „Mir bedeutet der Ort hier viel“, sagt Tonino Jahn, einer der Yoga-Männer. „Ich bin in Sirnau geboren und hier groß geworden. Ich war hier in der Krabbelgruppe, im Kindergarten, habe die Konfirmationen in der Kirche gefeiert, die Feschtle auf der Wiese mitgemacht. Es würde mir sehr fehlen, wenn es die Kirche nicht mehr gäbe.“

Die Kirche wurde 1954 von den Bewohnern erbaut. Foto: Barbara Scherer

Gemeindehaus als „Kraftort“

Tobias Traier möchte den Treff ebenfalls nicht missen: „Man bereitet sich vor, man nimmt die Termine immer wahr, es muss schon etwas Besonderes sein, wenn man mal nicht am Yoga teilnimmt.“ Braun-Bachert sagt, das Yoga trage sie eine ganze Woche. Hubert Frank, der die Yogastunde normalerweise leitet, spricht vom Gemeindehaus als einem „Kraftort“. Der 85-jährige Yogalehrer musste 2012 erst überredet werden, die Kursleitung zu übernehmen. „Fünf Wochen hatte ich damals angesetzt, und dachte, dass es dann vorüber ist“, sagt er heute. Aber Yoga in Sirnau wurde eine Herzensangelegenheit, mittlerweile ist es sein einziger Kurs. „Ich freue mich jeden Montag darauf“, sagt er und ist besonders stolz darauf, dass er auch vier Männer gewinnen konnte. Die seien sonst nicht für Yoga empfänglich.

Nähen, feiern, wählen

Außer den Yoga-Leuten nutzt noch eine Nähgruppe das Haus und betreibt ihr Hobby im Obergeschoss. Über das Jahr werden in der Kirche nur noch am Karfreitag, zum Erntedank und an Heiligabend Gottesdienste gefeiert. Vor der Kirche findet das Maibaum-Aufstellen statt – mit dem Gemeinderaum als logistischem Zentrum. Und zu den kürzlichen Präsidentschaftswahlen in Rumänien konnten in Esslingen lebende Rumänen dort ihre Stimme abgegeben. Am letzten Freitag im November kommen die Sirnauer zum Adventskranzbinden zusammen. Da bringe jeder sein Zubehör mit, das werde ausgelegt und dann arbeite man gemeinsam, um später bei Glühwein und Gesprächen zusammen zu sitzen. „Wir haben hier eine sehr gute Gemeinschaft in Sirnau“, betont Braun-Bachert. Im Stadtteil, der mit knapp mehr als 800 Einwohnern der kleinste und auch der jüngste Stadtteil ist, kennt man sich.

Kleine Stadtteil, viele Vereine

Ein lebendiger Stadtteil ist Sirnau allemal, gibt es doch ein reges Vereinsleben. Der älteste Verein ist die 1936 gegründete Siedlergemeinschaft Sirnau, 1952 wurde die SG Sirnau ins Leben gerufen. Sie hat sich vor Jahren mit der SV Eintracht Esslingen zusammengeschlossen und heißt nun SG Eintracht Sirnau. Die Narren beleben das Vereinsgeschehen ebenso wie die Feuerwehr. Sie verfügt über ein mit viel Eigenleistungen errichtetes Feuerwehrmagazin. Mehrere Konfessionen haben im Stadtteil ihre eigenen Gemeinderäume, darunter auch die rumänisch-orthodoxe Kirche, die das Gebäude der katholischen Kirche gekauft hat. Aber für junge Menschen fehlt ein Treff. Bei der jüngsten Bürgerversammlung wurde das moniert. Junge Männer und junge Frauen treffen sich am Brunnen. Einen überdachten Ort gibt es noch nicht. „Das Allerbeste wäre, wenn die Stadt Esslingen das Gebäude kauft und der Ort für die Sirnauer auf diese Weise erhalten bleiben kann“, sagt Braun-Bachert zur Zukunft des Kirchleins.