So sieht die neue Leseterrasse aus

Stadtteilbücherei in Stuttgart-Vaihingen

Die Leseterrasse der Stadtteilbücherei Vaihingen soll nicht nur als Veranstaltungsort dienen, sondern auch den Marktplatz schöner machen und Menschen zum Verweilen einladen. Wie genau ist das geplant?

Rebecca Anna Fritzsche 26.09.2024 - 14:54 Uhr

Schon vor der offiziellen Eröffnung erfüllt die Leseterrasse einen Teil ihres Zwecks: „Ich habe schon oft gesehen, wie sich die Leute einfach hierher gesetzt haben“, erzählt Helene Hengenreider, die Leiterin der Stadtteilbücherei Vaihingen. Und so ist es auch gedacht: Die Leseterrasse mit ihren Tischen und Sitzgelegenheiten soll an der Rückseite der Bücherei, an der Seite zum Marktplatz, dazu einladen, sich niederzulassen und hier ein bisschen Zeit zu verbringen. „Denn auch wenn wir geschlossen haben, soll die Nutzung möglich sein“, erklärt Hengenreider. Die Bürger sollen sich hier frei aufhalten können, „ohne Konsumzwang“.