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Stadtteilfest Diezenhalde Tanz, Musik und großes Miteinander

Stadtteilfest Diezenhalde: Tanz, Musik und großes Miteinander
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Mit Tempo die Rollenrutsche hinunter: Spiel und Spaß beim Diezenhalde-Fest Foto: Stefanie Schlecht

Am Samstag hat Böblingens größter Stadtteil zum 29. Mal gefeiert. Für die Gastro-Lücke gibt es jetzt eine gute Lösung.

Größeres Glück kann ein Fest im Freien kaum haben: Am Freitagabend, als der Musikverein Musberg von 17 bis 22 Uhr unermüdlich am Stadtteilzentrum Diezenhalde aufspielte, mag es den einen oder anderen Zuhörer noch gefröstelt haben. Doch am Samstag, als die Gruppen, Vereine und Initiativen in Böblingens größtem Stadtteil ihr gemeinsames Fest feiern, scheint die Sonne großzügig. Der Duft von Schnitzelbrötchen liegt in der Luft, Stimmen vermischen sich, die kulturelle Vielfalt im Quartier tritt zutage, und allen geht es auf sehr entspannte Weise gut dabei.

 

Hinter dem Fest steht der Arbeitskreis Diezenhalde, der seit 1991 besteht, sich bemüht, die unterschiedlichen Angebote vor Ort zu vernetzen und den Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten zum Engagement zu eröffnen. Beim Stadtteilfest gibt es einen ökumenischen Stand, an dem evangelische und katholische Kirche zur Rutsche und zum Popcorn einladen, es gibt Angebote des Kinder- und Jugendtreffs, der mobilen Jugendarbeit. Eine Dame, die sich Rosa nennt, beschäftigt bei der Kinder-Event-Agentur Abudabula und angeheuert von der Kreissparkasse, versieht Arme und Beine mit üppigen Airbrushmotiven, mit Tieren´und Drachen – „Nicht nur die Kinder wollen welche!“, sagt sie.

Rund 200 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer

Im Hintergrund fliegen die Bälle aufs Tor, mit Schusskraftmessung, die Bärin Pauli geht umher. Um 14 Uhr schon sang der Schulchor der Erich-Kästner-Schule seine Lieder, die ökumenischen Kinderchöre folgten, die Chorküken unter Joachim Schönball und die Chorschnäbel unter Eva-Maria Haußmann. Böblingens Erster Bürgermeister Tobias Heizmann sprach sein Grußwort, lobte das große Engagement der ehrenamtlichen Helfer in der Diezenhalde. 200 Essensmärkchen für helfende Personen hat Natalie Huttenlocher-Drachsler von der Fachstelle für bürgerschaftliches Engagement für Freitagabend und Samstag ausgegeben.

Ein schönes Muster auf dem Arm gefällig? Foto: Stefanie Schlecht

Es ist das 29. Diezenhaldenfest. Die Corona-Pandemie brachte die Geselligkeit im Viertel aus dem Tritt. Hatte das Fest zuvor stets an Freitag und Samstag stattgefunden, kehrte es nun an nur einem Nachmittag zurück. Manch einem Teilnehmer war hier zunächst der Aufwand zu groß. Beim letzten Diezenhaldenfest, vor zwei Jahren, übernahm ein lokaler Gastronom deshalb die Bewirtung. Der Wunsch jedoch war da, dies möge aus dem Kreis der Initiativen heraus erfolgen.

Grün-Weiss Böblingen schließt die Gastro-Lücke

Nun ist der Faschingsverein Grün-Weiss Böblingen am Start. „Wir machen auch den Rosenmontag, den Kinderfasching und sind am Stadtfest beteiligt“, sagt Bela Stahl, Vorsitzender von Grün-Weiss. Erfahrung ist vorhanden und vor allem der große Foodtruck, ein Essenscontainer mit Küche, den der Verein sich vor fünf Jahren baute und der nun in schnellem Tempo Bratwürste, Schnitzel und Pommes an die hungrige Festgemeinde ausgibt. Grün-Weiss besteht seit 1982 und zählt 138 Mitglieder, von denen etwa 30 am Samstag mitanpacken. Bela Stahl fände es gar nicht schlecht, würde das Stadtteilfest der Diezenhalde künftig in jährlichen Rhythmus stattfinden. „Die Leute erinnern sich dann eher daran und freuen sich darauf.“

Feine Speisen erhält der Festbesucher auch am Stand der Muhabbet-Frauengruppe – dort bieten türkische Frauen beispielsweise Teigfladen oder gefüllte Weinblätter an. Die Fördervereine der Kita Tannenzwerge und des Kindergartens Peterstaler Straße sorgen für Kaffee und Kuchen. „Wir sind zum ersten Mal beim Fest dabei“, sagt Johannes Kern, Vorsitzender beim Förderverein der Tannenzwerge. „Anfangs waren wir etwas skeptisch, aber nun sind wir sehr positiv überrascht.“ Der Kaffee und vor allem die Kuchen sind natürlich sämtlich selbstgemacht.

Kreistänze mit Menschen unterschiedlicher Herkunft

Das Diezenhaldenfest überspringt gerne die Grenzen des eigenen Stadtteils – mit dabei ist die Initiative Kunterbunt aus dem benachbarten Quartier Grund, geleitet von Luca-Christin Wenz, die Menschen unterstützt, die unter erschwerten Bedingungen leben. Und auch die Gruppe „In the Hood“ kommt aus dem Grund. Die Kreistänze mit Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft zu Liedern aus Deutschland, der Türkei und der Ukraine waren für Natalie Huttenlocher-Drachsler der Höhepunkt des Stadteilfestes.

Schauen, dass beim Stadtteilfest alles läuft (von links): Kerstin Froese, Natalie Huttenlocher-Drachsler und Ruth Ringwald Foto: Stefanie Schlecht

Die Abendstunden nahen. Die Band „Beyond Teenage“ aus Schönaich greift zu den Instrumenten. Ihre Mitglieder sind, der Name der Band verrät es, nicht mehr ganz jung - sie fühlen sich aber so. Die Gruppe spielt bekannte englischsprachige Titel mit Ukulele und anderen Instrumenten - aber auch „Es ist vorbei bei Junimond“ von Rio Reiser - passend zum Abschluss des Stadtteilfestes.

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