Stadtteilfest Diezenhalde Tanz, Musik und großes Miteinander
Am Samstag hat Böblingens größter Stadtteil zum 29. Mal gefeiert. Für die Gastro-Lücke gibt es jetzt eine gute Lösung.
Am Samstag hat Böblingens größter Stadtteil zum 29. Mal gefeiert. Für die Gastro-Lücke gibt es jetzt eine gute Lösung.
Größeres Glück kann ein Fest im Freien kaum haben: Am Freitagabend, als der Musikverein Musberg von 17 bis 22 Uhr unermüdlich am Stadtteilzentrum Diezenhalde aufspielte, mag es den einen oder anderen Zuhörer noch gefröstelt haben. Doch am Samstag, als die Gruppen, Vereine und Initiativen in Böblingens größtem Stadtteil ihr gemeinsames Fest feiern, scheint die Sonne großzügig. Der Duft von Schnitzelbrötchen liegt in der Luft, Stimmen vermischen sich, die kulturelle Vielfalt im Quartier tritt zutage, und allen geht es auf sehr entspannte Weise gut dabei.