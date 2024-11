Aus dem Elterntreff Mütterzentrum (MüZe) wird das Stadtteilhaus Vaihingen. An der Doggerstraße entsteht das neue Domizil, das sich künftig nicht nur an Eltern und Kinder, sondern an alle Vaihinger richtet.

Rebecca Anna Fritzsche 13.11.2024 - 11:16 Uhr

Wer in Vaihingen wohnt und Kinder hat, der kennt das Mütterzentrum (MüZe) an der Ernst-Kachel-Straße. Stilltreff, Krabbelgruppe, Schwangerentreff, Basteln und Spielen: die Angebote sind vielfältig und wichtig für Vaihingen. Tatsächlich ist das MüZe so beliebt, dass es aus allen Nähten platzt, und dringend eine Alternative her musste. „Eigentlich waren die Räume an der Ernst-Kachel-Straße schon von Anfang an nur provisorisch gedacht und sollten keine Dauerlösung sein“, sagt Teslime Acar vom Vorstand. Seit 35 Jahren gibt es den Eltern-Kind-Treff, und jetzt steht der große Umzug an: Zum neuen Jahr wird das MüZe umziehen und sich dabei zum Stadtteilhaus Vaihingen wandeln.