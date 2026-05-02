Stadtticket bleibt Ludwigsburger Gemeinderat lässt Ernsthaftigkeit beim Sparen vermissen
Der Ludwigsburger Gemeinderat stimmt gegen eine Kündigung des Stadttickets. Das ist angesichts der Haushaltslage eine verlorene Chance. Ein Kommentar.
Der Ludwigsburger Gemeinderat stimmt gegen eine Kündigung des Stadttickets. Das ist angesichts der Haushaltslage eine verlorene Chance. Ein Kommentar.
Im Journalismus gibt es den Spruch „kill your darlings“. Er meint: Sei bereit, dich von liebgewonnenen Text-Passagen zu trennen. Vor dieser Aufgabe steht auch der Ludwigsburger Gemeinderat. Nach dem Gewerbesteuereinbruch fehlen der Stadt zusätzlich 25 Millionen Euro, das Haushaltsloch bringt Ludwigsburg an die Grenze seiner Handlungsfähigkeit.