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Stadtticket bleibt Ludwigsburger Gemeinderat lässt Ernsthaftigkeit beim Sparen vermissen

Stadtticket bleibt: Ludwigsburger Gemeinderat lässt Ernsthaftigkeit beim Sparen vermissen
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90 Prozent der Stadtticket-Nutzer würden in Zukunft ein anderes Ticket nutzen. Foto: Simon Granville

Der Ludwigsburger Gemeinderat stimmt gegen eine Kündigung des Stadttickets. Das ist angesichts der Haushaltslage eine verlorene Chance. Ein Kommentar.

Ludwigsburg : Anna-Sophie Kächele (ask)

Im Journalismus gibt es den Spruch „kill your darlings“. Er meint: Sei bereit, dich von liebgewonnenen Text-Passagen zu trennen. Vor dieser Aufgabe steht auch der Ludwigsburger Gemeinderat. Nach dem Gewerbesteuereinbruch fehlen der Stadt zusätzlich 25 Millionen Euro, das Haushaltsloch bringt Ludwigsburg an die Grenze seiner Handlungsfähigkeit.

 

Und dennoch scheint der Aufruf des Oberbürgermeisters und des Kämmerers zum Sparen im Gemeinderat immer wieder zu verhallen. Sei die Formulierung noch so drastisch. Sei der Appell noch so eindringlich. Anders lässt sich die Entscheidung über das Ludwigsburger Stadtticket kaum erklären.

Seit 2018 subventioniert die Stadt ein Busticket im Stadtgebiet. Das Ziel war damals klar: Den ÖPNV attraktiver machen. Das ist gelungen, das Stadtticket wird zurecht als Erfolgsmodell bezeichnet. Die Stadtverwaltung hat immer wieder hartnäckig versucht, mit der Abschaffung des Tickets Geld einzusparen – dieses Mal mit einem Vorschlag, wie einkommensschwache Ludwigsburger zukünftig trotzdem entlastet werden. Und auch wenn sich der Kostendruck in den Redebeiträgen der Stadträte abzeichnet und sich manch Meinung geändert hat: Am Ende steht als Resultat, dass das Stadtticket bleibt.

Kleineres Übel

Doch in Zeiten, in denen Kita-Gebühren steigen, erneut über eine rückwirkende Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Erhebung diskutiert werden soll und Bauprojekte auf Eis gelegt werden, wäre das ein verkraftbares Mittel gewesen. Ein Übel, sicherlich. Ein großes Übel für das Busunternehmen LVL. Aber im Blick auf kommende Sparmaßnahmen für die Bevölkerung zumutbar. Mit dem Deutschlandticket und dem 10er-Tagesticket gibt es für die meisten bezahlbare Alternativen. Der Großteil der Stadtticket-Nutzer hat zudem in einer Befragung angegeben, im Falle eines Wegfalles auf andere Ticketangebote auszuweichen.

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Die Argumentation der Fraktionen, man wolle das Stadtticket in einem Paket abstimmen, klingt erst einmal logisch. Wer den Überblick hat, kann gut abgewägte Entscheidungen treffen – und bei Gegenwind aus der Bevölkerung gemeinsam dazu stehen. Das Sonderkündigungsrecht bis Ende April und die Chance, damit in den krankenden Haushalt 2026 doch noch etwas Geld zu spülen, ist damit aber verstrichen.

Aus dem Gemeinderat heißt es derweil, man müsse gemeinsam in den sauren Apfel beißen – an der wirklichen Bereitschaft dazu könnten, nein sollten, die Fraktionen dringend arbeiten.

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