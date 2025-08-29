Ein Händler, dessen Geschäft direkt am Eingang des Fellbacher Stadttunnels liegt, reagiert auf die wochenlange Tunnelsperrung mit einer besonderen Aktion.
29.08.2025 - 11:07 Uhr
Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen, wie die Betriebe mit der wochenlangen Sperrung des Fellbacher Stadttunnels umgehen. Ein Händler, der an der Hauptverkehrsachse direkt am Eingang des Fellbacher Stadttunnels liegt, zeigt das offensiv mit einem riesigen Banner an seinem Betrieb: „Tunnel dicht! Ascawo offen. Wenigstens auf uns ist Verlass...“ heißt es da in großen Lettern.