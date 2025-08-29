Ein Händler, dessen Geschäft direkt am Eingang des Fellbacher Stadttunnels liegt, reagiert auf die wochenlange Tunnelsperrung mit einer besonderen Aktion.

Es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen, wie die Betriebe mit der wochenlangen Sperrung des Fellbacher Stadttunnels umgehen. Ein Händler, der an der Hauptverkehrsachse direkt am Eingang des Fellbacher Stadttunnels liegt, zeigt das offensiv mit einem riesigen Banner an seinem Betrieb: „Tunnel dicht! Ascawo offen. Wenigstens auf uns ist Verlass...“ heißt es da in großen Lettern.

Das Möbel- und Dekorationsgeschäft in der Schorndorfer Straße 40 wird von Benedict Ireland geführt. Zum Konzept des inhabergeführten Geschäftes gehört es, Möbel anzubieten, bei denen hohe Qualität und Nachhaltigkeit im Fokus stehen. So stammt beispielsweise das verwendete Holz der geführten Marke Ethnicraft aus verantwortungsvoll und sorgfältig bewirtschafteten Wäldern, wie es auf der Homepage heißt.

Das Fellbacher Geschäft Ascawo liegt in der Nähe der Ablufttürme beim Stadttunnel. Foto: Eva Schäfer

Händler informiert Kunden über die Sperrung des Stadttunels

Auf der Homepage informiert das Fellbacher Unternehmen seine Kunden auch über die Sperrung des Stadttunnels und die Einschränkungen. So wird die Zufahrt über die Bühlstraße oder Bruckstraße empfohlen, da auf dieser Route meist weniger Verkehr sei. Und als besonderes Bonbon heißt es: „Als kleines Dankeschön für eure Geduld und Flexibilität bekommt ihr bei uns zehn Prozent Rabatt auf alle Möbel – aller Marken – während der gesamten Tunnelsperrung.“

In Stuttgart am Schwanentunnel wird auf die Sperrung hingewiesen

„Natürlich ist die Sperrung für alle Händler in Fellbach bitter“, sagt Benedict Ireland. Vor allem in einer Situation, in der der stationäre Handel ohnehin zu kämpfen habe. „Wir merken schon, dass weniger los ist“, sagt der Händler. Am Stuttgarter Schwanentunnel ist der Hinweis mit dem gesperrten Stadttunnel zu lesen, sagt er. Dann würden einige natürlich erst gar nicht nach Fellbach kommen und die Stadt umfahren. Benedikt Ireland ist direkt am Geschehen: „Wir können auf den Tunnelmund gucken“, sagt er.

Die Sperrung des Stadttunnels habe die Folge, dass er auch die Auslieferung der Möbel an seine Kunden anders plane. „Wir vermeiden natürlich, zu den Stoßzeiten auszufahren“, sagt er, „weil wir sonst im Stau stehen.“

Das drückt aus, wie belastend die Lage für die Unternehmer ist. Wegen massiver Sicherheitsmängel ist die zentrale Verkehrsachse durch die Stadtmitte seit Mitte Juli gesperrt. Entdeckt wurde die Korrosion an der Technik bei einer Routinekontrolle. Erst Ende August soll es eine detaillierte Untersuchung geben.

Wie es auf der Homepage der Stadt heißt, „soll nach der derzeitigen Planung der Zustand der Technik im Tunnel Ende August von der beauftragten Wartungsfirma detailliert begutachtet werden. Eine Sicherung der Anlagen ist für Ende August/ Anfang September geplant“. Parallel dazu werde ein Wachdienst den gesperrten Tunnel kontrollieren. „Wenn die Arbeiten Hand in Hand laufen, könnte der Tunnel zum Ende der Sommerferien wieder freigegeben werden.“

Gecancelt wurde die Feier zum 20-Jahr-Jubiläum von Ascawo

Gecancelt hat der Geschäftsführer des Möbel- und Dekorationsgeschäfts mit seinen rund 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche auch ein Event, das er eigentlich im Oktober groß begehen wollte. „Wir wollten im Oktober unser 20-jähriges Bestehen mit einem Jubiläum feiern“, sagt er. Doch da habe ihnen die Tunnelsperrung einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Wer weiß, ob der Tunnel da wieder offen ist“, drückt Benedict Ireland seine Sorge aus. „Wenn dann der Tunnel noch zu ist und keine Leute kommen, bringt das nichts. Wer sagt mir denn, ob der Tunnel im Oktober fertig ist? Ich bin jedenfalls gespannt, wie lange das geht.“