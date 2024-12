Vermeintliche Stadtwerke-Mitarbeiter treiben im Wohngebiet Buch in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ihr Unwesen. Das ist ihre Masche.

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen (SWBB ) warnen vor einen neuen Betrugsmasche. Mehrere Personen geben sich derzeit im Wohngebiet Buch als Zählermonteure der SWBB aus. Sie sind wie Stadtwerke-Mitarbeiter gekleidet, klingeln bei Bewohnern und notieren Zählernummern.

Betrüger unterschreiben auch selbst

Diese melden sie an Energieversorger mit dem Wunsch des Wechsels des Energieversorgers. Dabei schrecken die Betrüger auch nicht vor einer Unterschrift zurück, die selbst getätigt wird, so meldeten dies Kunden an die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen. Die SWBB geht davon aus, dass die Zeit um den Jahreswechsel von den Betrügern genutzt wird, da gerade jetzt oft Zählerableser und Wechselzeiten für Stromkunden anstehen.

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen empfehlen den Bürgern, sich den Dienstausweis mit dem Logo der Stadtwerke zeigen zu lassen. Zudem solle man sich den Namen der Person, die vor der Haustüre steht, notieren. Bei Ungereimtheiten können sich Betroffene an das Kundenzentrum der Stadtwerke unter Telefon 0 71 42 / 7 88 72 22 wenden.

Tipp der SWBB

Zählermonteure der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen kündigen sich an. Sie erfragen keine Zählernummer.