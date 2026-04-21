Stadtwerke Böblingen Pragmatische Lösungen müssten her
Die Stadt hatte bei der Entscheidung zur Umstrukturierung der Böblinger Stadtwerke nicht viel Spielraum. Trotzdem drängen sich zwei Fragen auf.
Die Stadt hatte bei der Entscheidung zur Umstrukturierung der Böblinger Stadtwerke nicht viel Spielraum. Trotzdem drängen sich zwei Fragen auf.
Die Stadt Böblingen gründet eine Holding und strukturiert die Stadtwerke neu, um weiterhin von steuerlichen Vorteilen zu profitieren. Kosten für diesen Schritt: knapp 900 000 Euro. Ausgaben, die sich zwar auf drei Jahre verteilen, aber angesichts klammer Kassen und Sparmaßnahmen aufhorchen lassen – weil sie so überflüssig erscheinen.