Seit 150 Jahren wird die Stadt Esslingen mit modernem Trinkwasser durch die Stadtwerke versorgt. Zur Feier sind Bürgerinnen und Bürger zu einer Führung rund um das Thema eingeladen.

Die moderne Trinkwasserversorgung in Esslingen feiert Geburtstag: Seit 150 Jahren fließt frisches und sauberes Wasser aus und durch die Leitungen in der Stadt. Zu dem Anlass laden die Stadtwerke Esslingen und die Hochschule Esslingen zu kostenlosen Führungen rund um das Thema Trinkwasser ein. Den Einblick in die Wasserversorgung gibt es an vier Terminen zwischen Mai und September.

Seit eineinhalb Jahrhunderten wird Esslingen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Das Esslinger Trinkwassernetz umfasst rund 530 Kilometer Leitungen sowie zwölf Hochbehälter. Jährlich liefern die Stadtwerke rund 6,5 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Die Versorgung erfolgt über die Landeswasserversorgung sowie die Bodensee-Wasserversorgung. „Sie ist damit besonders zuverlässig abgesichert“, teilen die Stadtwerke mit. Die meisten Stadtteile erhalten Wasser aus dem Donauried nordöstlich von Ulm und aus Burgberg, Flusswasser aus der Donau und Quellwasser aus einer Quelle bei Dischingen. Durch die Leitungen von Berkheim und dem oberen Zollberg fließt dagegen Wasser aus dem Bodensee. Umfangreiche und kontinuierliche Qualitätskontrollen gewährleisteten dabei jederzeit höchste Trinkwasserstandards, heißt es in der Mitteilung.

Bei den Führungen an der Hochschule Esslingen vermitteln Expertinnen und Experten unter anderem Wissen, wie das Wasser aufbereitet und die Qualität gesichert und geprüft wird. Außerdem geht es um die Rolle von Trinkwasserinstallationen und moderne Hygiene- und Kontrollmaßnahmen. Darüber hinaus können sich die Besucher laut den Veranstaltern auf praktische Beispiele am Prüfstand freuen.

Die Führung wird am 18. Mai, am 8. Juni, am 13. Juli und am 21. September angeboten. Sie beginnt jeweils um 14 Uhr am Eingang der Hochschule Esslingen in der Mühlstraße 16. Besucherinnen und Besucher sollten für die Veranstaltung eineinhalb Stunden einplanen. Das Angebot richtet sich an Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab der 7. Klasse, die sich per Mail an fuehrungen@swe.de anmelden können. Die Stadtwerke Esslingen wollen das Jubiläumsjahr 2026 „mit spannenden Einblicken in eine Infrastruktur, die im Alltag selbstverständlich erscheint, aber täglich Höchstleistungen erfordert“, erlebbar machen, betont der Versorger. Verschiedene Aktionen sind geplant.