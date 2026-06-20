Städte am Limit Es ist was faul im Staate Deutschland
Proteste in Kommunen und Kliniken: Überall klemmt es ganz gewaltig. Doch bisher haben alle Hilferufe kaum etwas gebracht, meint Leonbergs Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Proteste in Kommunen und Kliniken: Überall klemmt es ganz gewaltig. Doch bisher haben alle Hilferufe kaum etwas gebracht, meint Leonbergs Redaktionsleiter Thomas K. Slotwinski.
Wenn sich von offiziellen Institutionen initiierte Aktionstage häufen, so ist dies in der Regel kein gutes Zeichen: Es ist was faul im Staate. Diese mit Shakespeares Feder formulierte Erkenntnis lässt sich gerade in Städten und Gemeinden, also dort wo die Menschen leben, erschreckend deutlich nachvollziehen. Immer mehr Kommunen stehen vor der Pleite. In der Konsequenz gerät das öffentliche Leben zusehends durch finanzielle Einschnitte in die Defensive. Was im Zweifelsfall noch gravierendere Folgen hat: Die viel zitierte wohnortnahe Gesundheitsvorsorge ist ebenfalls massiv bedroht.