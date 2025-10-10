 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Stuttgart

  4. Debatte über Gleisflächen verschoben

Städtebau bei Stuttgart 21 Debatte über Gleisflächen verschoben

Städtebau bei Stuttgart 21: Debatte über Gleisflächen verschoben
1
Um die heutigen Bahnflächen in der Stadt wird heftig gerungen. Foto: LICHTGUT

Im Streit um die Zukunft der Gleisflächen nach Stuttgart 21 gibt es Entspannung: Die Stadt verschiebt die Beratung zur Freiflächengestaltung um eine Woche.

Stadtentwicklung/Infrastruktur : Christian Milankovic (mil)

Im zuletzt schärfer werdenden Streit über die Zukunft der oberirdischen Gleisflächen nach der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 deutet sich eine Entspannung an. Die Stadt rückt von ihrem Plan ab, bereits am Dienstag im Gemeinderatsausschuss für Stadtentwicklung und Technik über Planungsaufträge für die Freiflächengestaltung auf dem sogenannten A-2-Areal zu beraten, das sich von den heutigen Bahnsteigen bis zu den Bahnbrücken über die Wolframstraße erstreckt.

 

Organisatoren des Bürgerbegehrens verärgert

Diese Terminierung hatten die Organisatoren eines Bürgerbegehrens als Affront empfunden. Sie sammeln derzeit noch Unterschriften, um einen Bürgerentscheid zu initiieren mit dem Ziel, die Bebauung der durch Stuttgart 21 frei werdenden Gleisflächen zu verhindern.

Die Stadt betonte zwar, dass am Dienstag keine Entscheidung anberaumt sei, sondern lediglich die sogenannte Einbringung, sieht aber nun selbst davon ab. „Die Bürgerinitiative ,Bahnhof mit Zukunft, hat den Zeitraum ihrer Unterschriftensammlung vom ursprünglich angegebenen 10. Oktober auf den 15. Oktober verlängert. Angesichts dieser Verlängerung hat die Stadtverwaltung die Einbringung der Vergabe der Freiraum- und Erschließungsplanung für das Teilgebiet A2 um eine Woche geschoben“, sagt Fabian Jensen, Leiter der Kommunikation des Projekts Stuttgart-Rosenstein.

20 000 Unterschriften für Bürgerbegehren nötig

Die Initiatoren selbst sprechen davon, das Bürgerbegehren gehe „in die Nachspielzeit“. Noch bis Mittwoch, 15. Oktober um 16 Uhr, könnten Unterschriften abgegeben werden. Das Wochenende wollen die Initiatoren nochmals verstärkt nutzen, um die notwendige Unterstützeranzahl von 20 000 zusammen zu bekommen. Dazu sei man am Samstag an verschiedenen Stellen in der Stadt präsent.

Weitere Themen

Neuer Vertrag mit EnBW-Tochter: Stadt beendet Rechtsstreit um Wassernetz

Neuer Vertrag mit EnBW-Tochter Stadt beendet Rechtsstreit um Wassernetz

Seit 2012 versucht Stuttgart, das Wassernetz zurückzukaufen. Daraus wird nun bis 2042 nichts. Der Trinkwasserpreis könnte stärker steigen als bisher.
Von Konstantin Schwarz
Städtebau bei Stuttgart 21: Debatte über Gleisflächen verschoben

Städtebau bei Stuttgart 21 Debatte über Gleisflächen verschoben

Im Streit um die Zukunft der Gleisflächen nach Stuttgart 21 gibt es Entspannung: Die Stadt verschiebt die Beratung zur Freiflächengestaltung um eine Woche.
Von Christian Milankovic
Stuttgart-Ost: Auto fährt auf Polizeimotorrad auf – Beamter wird leicht verletzt

Stuttgart-Ost Auto fährt auf Polizeimotorrad auf – Beamter wird leicht verletzt

In Stuttgart-Ost ist es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen einem Smart und einem Polizeimotorrad gekommen. Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt.
Von Frederik Herrmann
Heizen in Stuttgart: Seltenheit in Stuttgart – Zwillings-Wärmepumpe für Liederkranz

Heizen in Stuttgart Seltenheit in Stuttgart – Zwillings-Wärmepumpe für Liederkranz

Seit wenigen Tagen sind die beiden großen Wärmepumpen des Liederkranzes Botnang in Betrieb. Die neue Heizung ist nicht die einzige moderne Technik am Brahmsweg.
Von Judith A. Sägesser
Augustenstraße in Stuttgart: Drei Ziele im Superblock erreicht? Expertin aus Stuttgart bewertet Projekt

Augustenstraße in Stuttgart Drei Ziele im Superblock erreicht? Expertin aus Stuttgart bewertet Projekt

Seit es den Superblock in Stuttgart gibt, wird über ihn gestritten. Vor allem drei Veränderungen versprach man sich von dem Verkehrsversuch. Eine Fachfrau macht den Realitätscheck.
Von Valentin Schwarz
Cannstatter Volksfest alkoholfrei: Sommelier testet Wasen-Bier ohne Promille – „Man braucht keinen Alkohol mehr“

Cannstatter Volksfest alkoholfrei Sommelier testet Wasen-Bier ohne Promille – „Man braucht keinen Alkohol mehr“

Alle Zelte auf dem Wasen bieten alkoholfreie Biere an. Doch die werden kaum getrunken. Am Geschmack liegt es nicht, sagt ein Biersommelier. Er hat für uns den Test gemacht.
Von Kathrin Haasis
Wochenendtipps in Stuttgart: Ausstellung im Skatepark, kostenlose Tattoos und Nachtflohmarkt

Wochenendtipps in Stuttgart Ausstellung im Skatepark, kostenlose Tattoos und Nachtflohmarkt

Die zwei besten Tage der Woche stehen an – und zumindest der Samstag wird nochmal sonnig. Ihr habt die Qual der Wahl: Partys, Ausstellungen, Flohmärkte, Pop-Ups und vieles mehr.
Von Sandra Belschner
Vom Wasen in die Stadt: Nach dem Volksfest noch Hunger? Hier gibt es späte Snacks

Vom Wasen in die Stadt Nach dem Volksfest noch Hunger? Hier gibt es späte Snacks

Nach dem Feiern fühlt man sich mit vollem Magen gleich viel wohler. Bei diesen Stuttgarter Imbissen findet man Döner, Falafel, Pommes und Co. auch zu später Stunde.
Von Carlos Schmitt
Craft-Bier und Food Trucks: Wirtshaus Ratze veranstaltet Bierfest

Craft-Bier und Food Trucks Wirtshaus Ratze veranstaltet Bierfest

Am Wochenende geht es im Wirtshaus Ratze ums Bier: Beim Ratze Bierfest kann man Bier von sechs Klein- und Craft-Bierbrauereien aus der Region probieren.
Von Carlos Simon Schmitt
Wirkt lustig, erhöht die Sicherheit: KI-Roboter patrouilliert am Stuttgarter Flughafen

Wirkt lustig, erhöht die Sicherheit KI-Roboter patrouilliert am Stuttgarter Flughafen

Der Flughafen in Stuttgart testet derzeit einen Roboter, der über das Gelände fährt. Das Gerät ist seit Ende September im Einsatz.
Von Michael Bosch
Weitere Artikel zu Stuttgart 21 Deutsche Bahn Verkehr Bürgerbegehren Hauptbahnhof Stuttgart
 