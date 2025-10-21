Trotz Kritik der Linksfraktion und der Puls-Gruppe hat der Ausschuss für Stadtentwicklung den Weg für die Planung der künftigen Freiflächen auf den Stuttgart-21-Arealen freigemacht.
Gegen die Stimmen der Linksfraktion und der Puls-Gruppe hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik des Gemeinderats am Dienstag den Weg für weitere Planungen auf den innerstädtischen Gleisflächen freigemacht, die nach der Inbetriebnahme von Stuttgart 21 frei werden. Dem Votum war ein abermaliger Disput über den Zeitpunkt der nächsten Planungsschritte vorangegangen.