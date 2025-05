Mit insgesamt rund 6,6 Millionen Euro werden sieben Kommunen im Rems-Murr-Kreis bei ihren innerörtlichen Vorhaben vom Land unterstützt. Im Kreis werden Schorndorf, Rudersberg, Auenwald, Backnang, Oppenweiler, Murrhardt und Weissach im Tal bedacht.

Laut einer gemeinsamen Mitteilung der Landtagsabgeordneten Christian Gehring (CDU), Petra Häffner (Grüne), Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) und Ralf Nentwich (Grüne) wird das Geld im Rahmen des baden-württembergischen Städtebauförderprogramms bereitgestellt. Dieses unterstützt die Kommunen etwa bei der Schaffung von Wohnraum, bei der Sanierung öffentlicher Gebäude und bei der Stärkung ihrer Ortskerne.

950 000 Euro für den Wiederaufbau in Rudersberg

Besonders für Rudersberg sei eine Förderung mit 950 000 Euro ein wichtiges Zeichen. Nach den schweren Unwettern im vergangenen Juni sei der Wiederaufbau nicht nur eine technische, sondern auch eine finanzielle Aufgabe. „Wir stehen an der Seite der betroffenen Menschen, daher freuen wir uns, dass diese Fördergelder fließen. Die Mittel aus dem Städtebauförderprogramm geben den Kommunen Stabilität und Zukunftsperspektive“, erklären die Abgeordneten.

Die Gemeinde Auenwald wird mit 400 000 Euro für die laufende städtebauliche Erneuerung im Ortskern Oberbrüden unterstützt. Die Stadt Backnang erhält 1,5 Millionen Euro für die umfassende Erneuerung kommunaler Gebäude im Bereich der Innenstadt. Nach Murrhardt fließen 800 000 Euro für das laufende Sanierungsgebiet rund um den Bahnhof und den östlichen Klosterhof. Die Gemeinde Oppenweiler profitiert von 900 000 Euro für Maßnahmen in der nördlichen Hauptstraße.

In Baden-Württemberg profitieren insgesamt 275 Kommunen

In Schorndorf wird das Projekt Weststadt II mit 1,7 Millionen Euro gefördert – hier geht es um die Erneuerung und Umnutzung eines Kulturdenkmals zur modernen Stadtbücherei. Und schließlich erhält Weissach im Tal 300 000 Euro für die laufende städtebauliche Entwicklung der Ortsmitte Unterweissach.

Das Land stelle in diesem Jahr rund 247,5 Millionen Euro für 307 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in 275 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs bereit, heißt es in der Mitteilung weiter. Darunter befinden sich 52 neue Maßnahmen und 255 Sanierungsgebiete, für die weitere Mittel bewilligt werden. Der Anteil des Bundes am gesamten Fördervolumen von rund 247,5 Millionen Euro beträgt etwa 76,7 Millionen Euro.