Ginge es nach der Größe der Partnerstädte oder nach der Entfernung zu diesen, wäre Stuttgart ganz vorne: Partnerschaften mit Kairo in Ägypten und Mumbai in Indien – Städte also, bei denen niemand seriös beziffern kann, wie viele Millionen Menschen gerade dort gerade leben, wie groß sie nun wirklich sind. Und ziemlich weit weg sind sie auch noch. Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt beweisen da mehr Augenmaß. Ihre Wahl ist immer noch sehr der ursprünglichen Idee der Entwicklung von Partnerschaften unter Städten verpflichtet: Aussöhnung und Völkerverständigung verpflichtet, also das Aufeinander zugehen von Menschen, die sich im Zweiten Weltkrieg noch als Soldaten verfeindet gegenüber standen.

In Frankreich und in Amerika

Frankreich war da naheliegend, zumal damals der französische Staatspräsident Charles de Gaulle ebenfalls sehr den Aussöhungsgedanken pflegte. So schloss Filderstadt – damals genauer gesagt noch Bernhausen – 1972 und 1973 Partnerschaften mit La Souterraine in Mittelfrankreich und Dombasle sur Meurte bei Nancy. Leinfelden-Echterdingen entschied sich 1973 für Manosque in der Provence.

Beide Städte sind dann erst mal getrennte Wege gegangen: Filderstadt zog es 2002 nach England in die Grafschaft Yorkshire zur Stadt Selby. Leinfelden-Echterdingen wagte gleich den Sprung über den großen Teich und bandelte 1989 mit York an in Pennsylvania. Im Jahr 2000 richtete sich dann der Blick nach Voghera bei Mailand. Filderstadt blieb dagegen im Land und gründete nach dem Mauerfall 1990 eine Partnerschaft mit Oschatz in Sachsen.

Ehrenamtliche pflegen Partnerschaft

Doch nimmt die Bevölkerung daran heute noch großen Anteil, mal abgesehen von den Entwicklungen in Poltawa? In Partnerschaften, die zum Teil schon seit mehr als 50 Jahren währen, ist die Aufregung, der Reiz des Neuen, verrauscht. „Wir haben zunehmend das Problem, dass sich viele ehrenamtlich engagierte Personen, die diese Partnerschaften über viele Jahre hinweg getragen haben, zurückgezogen haben.“ Es waren in vielen Städten vor allem eher ältere Menschen, die sich für den kulturellen Austausch und die Organisation von Veranstaltungen eingesetzt haben. Mit dem demografischen Wandel und der Überalterung dieser Ehrenamtlichen geht viel an Erfahrung und Engagement verloren“, so Thomas Jäger, Sprecher der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Das gelte vor allem für Voghera und Manosque.

Auch in Filderstadt wird die Erfahrung gemacht, dass mancher Austausch heute nicht mehr stattfindet, etwa zwischen dem Sängerbund Sielmingen und dem Lehrerchor Oschatz. „Unser Augenmerk liegt deshalb darauf, den Wert der Städtepartnerschaften auf nachfolgende Generationen zu übertragen, verstärkt jüngere Menschen anzusprechen, die Motivation und Freude haben, daran mitzuwirken“, so Oberbürgermeister Christoph Traub.

Aber es haben sich auch die allgemeinen Rahmenbedingungen geändert: In den 1980er und 1990er Jahren waren solche Partnerschaften noch sehr vom Gedanke der Aussöhnung geprägt, gerade auch in der Zeit der Entspannungspolitik und der europäischen Einigung. Heute gibt es durch das Internet ganz andere Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten. Städtepartnerschaften sind da heute eine von vielen Möglichkeiten.

Bürgeraustausch belebt

Umso mehr kommt es darauf an, junge Menschen für diesen Austausch zu begeistern. Das haben beide Filderstädte erkannt, und da gibt es auch gute Entwicklungen. So werden neue Austauschformen mit bewährten kombiniert. So gibt es in Filderstadt am 2. Mai zum 50-Jahr-Jubiläum der Partnerschaft mit La Souterraine wieder die „Lebendigen Bilder“, für die noch Statisten gesucht werden. Die Traditionsfahrt Ende Mai nach La Souterraine ist auch schon gebucht. Parallel dazu findet ein Jugendaustausch statt mit dem Jugendzentrum „Z“, auf französischer Seite ist es die Einrichtung IME La Roseraie. Neu eingebunden werden die Pestalozzi-Schule und die Karl-Schubert-Gemeinschaft. Dombasle wird wie gehabt vor allem im Spätsommer besucht.

Nach wie vor beliebt sind die Bürgerreisen aus Filderstadt: „Da sind zwei bis drei Busse voll“, so Traub, „und da sind verschiedene lokale Akteure dabei, etwa die Tennisabteilung von Plattenhardt, der Musikverein Bernhausen, die Biotopkartierer, Schülerbands, Posaunenchöre und viele andere.“ Die innerdeutsche Partnerschaft mit Oschatz hält Traub aufrecht, auch wenn er zugibt: „Bürgeraustausch könnte diese Partnerschaft lebendiger machen.“ Die Bigband Filderstadt und der Sporttanzverein Oschatz pflegen dies.

Und dann gibt es die Partnerschaft mit Poltawa in der Ukraine. Traub: „Unsere trilaterale Partnerschaft hat 1988 begonnen und ist damit die älteste in Baden-Württemberg mit einer Stadt aus der Ukraine. Die Idee kam vom Verein Mütter für Frieden in Filderstadt und dem damaligen Botschafter der UdSSR als Mittel für den Kampf um und für den Frieden.“ In jener Zeit lebten etwa 350 000 Menschen in Poltawa, die anderen beiden Filderkommunen sind wenig später dazugekommen. So konnten die Zuständigkeiten besser verteilt werden. „Vor dem Ausbruch des Kriegs kümmerten wir uns in Filderstadt um Umweltschutz, Schüleraustausch und Lehrerhospitation. Ostfildern kümmerte sich um Wirtschaft- und Finanzaustausch sowie um die Förderung der deutschen Sprache, und Leinfelden-Echterdingen hatte Kultur und medizinische Hilfe als Thema“, so Traub. „Persönliche Besuche und Begegnungen sind ja nun seit Kriegsbeginn nicht mehr möglich. Aber wir halten Kontakt und unterstützten eben aus der Ferne mit unseren Möglichkeiten.“

Weitere Beziehungen zu anderen Ländern

Geschichte

Die erste urkundliche Erwähnung einer Städtepartnerschaft zwischen Paderborn und Le Mans ist aus dem frühen Mittelalter im Jahre 836. Besiegelt im heutigen Sinne wurde sie 1967. In Baden-Württemberg wurde 1947 die erste deutsch-amerikanische Städtepartnerschaft zwischen Crailsheim und Worthington begründet. 1950 wurde die erste Städtepartnerschaft mit einer Stadt in Frankreich besiegelt zwischen Ludwigsburg und Montbéliard.

Schulaustausch

In Filderstadt gab es Überlegungen zu einer Partnerschaft mit einer Diözese in Tansania, nachdem die evangelische Kirche Bernhausen Begegnungen pflegte mit der Rift-Valley-Diözese in Afrika. Doch die kirchlichen Strukturen dort und die kommunale Arbeitsweise hier kamen nicht zusammen. Im vergangenen Jahr wurde in Filderstadt über eine Bachelorarbeit die Möglichkeit einer Partnerstadt in Israel austariert im Rahmen der Unterstützung der Stiftungs- und Gedenkstättenarbeit „Gemeinsame Erinnerung – gemeinsame Verantwortung“. In Leinfelden-Echterdingen gibt es einen Schulaustausch zwischen dem Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium und einer Schule in Neu-Delhi in Indien. Dieser ist aber rein auf die Schule hin ausgelegt.