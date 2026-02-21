In der Städtischen Pfandleihe Stuttgart können Menschen persönliche Gegenstände zu Geld machen. Dabei fallen manchmal auch Tränen. Ein Kunde berichtet im Video.
21.02.2026 - 08:00 Uhr
Musikinstrumente, Fahrräder, teure Uhren – das alles kann bei der Städtischen Pfandleihe Stuttgart verpfändet werden. Sie ist eine Anlaufstelle für Menschen, die dringend Geld brauchen und keinen Bankkredit aufnehmen möchten: Schnell, diskret und unbürokratisch kann man bei der Pfandleihe persönliche Gegenstände zu Geld machen.