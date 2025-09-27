Stäffeles-Tag in Stuttgart Pflegt die Stäffele!
Der Stuttgarter Stäffeles-Tag, den die Stadt an diesem Wochenende veranstaltet, lenkt den Blick auf ein Kulturgut, das mehr Aufmerksamkeit verdient. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Es kann nur aufwärts gehen, sagen wir uns am Ende dieser von Tiefs beherrschten Woche und steigen erwartungsvoll die Eugen- staffel hinauf, die wir schon jüngst erklommen haben, auf die wir dennoch gerne zurückkommen. Erstens, weil die Stadt diesen Samstag zum Stäffeles-Tag erklärt hat und auf dem Eugensplatz ein Stäffeles-Fest ausrichtet. Und zweitens, weil es nicht unwidersprochen geblieben ist, als wir Stuttgart zur „Cäpitäl of the Stäffele“ ausgerufen haben.