Wieder erschüttert ein schweres Erdbeben die Philippinen. Die Behörden warnen vor einer zerstörerischen Flutwelle: Anwohner in Küstenregionen sollen sich in Sicherheit bringen.

dpa 10.10.2025 - 04:41 Uhr

Manila - Nur wenige Tage nach dem letzten starken Erdbeben auf den Philippinen hat ein weiteres heftiges Beben den Inselstaat erschüttert. Laut der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben die Stärke 7,4. Das Zentrum lag demnach in einer geringen Tiefe von nur rund 58 Kilometer in der südlichen Provinz Davao Oriental auf der Insel Mindanao. Das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) sprach sogar von einer Stärke von 7,6. Phivolcs-Direktor Teresito Bacolcol sagte, mit Schäden und Nachbeben sei zu rechnen. Informationen zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor.