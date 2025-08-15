An einem mehrere Tausend Jahre alten Grabhügel in Schleswig-Holstein. finden sich Spuren einer illegalen Grabung. Archäologen machen sich auf die Spur. Und findet etwas völlig Unerwartetes.
15.08.2025 - 12:29 Uhr
Ahrensbök - Bundeswehr-Soldaten haben bei einer Übung in Schleswig-Holstein durch den Bau einer Stellung im Wald einen Grabhügel aus der Jungsteinzeit zum Teil zerstört. Archäologen hielten die vor kurzem entdeckten Spuren der Bundeswehr-Übung bei Ahrensbök zunächst für das Werk von Raubgräbern.