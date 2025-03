In der neuesten Folge des Podcasts „New Heights“ von Jason und Travis Kelce sprach Jason Sudeikis über die Zukunft der Apple-TV-Serie. Als Jason Kelce ihn direkt fragte: „Wird es eine vierte Staffel geben?“, bestätigte Sudeikis, dass die Serie gerade geschrieben werde.

Besonders spannend: In der neuen Staffel soll Ted Lasso ein Frauenteam coachen. Ob die Geschichte in den USA oder weiterhin in Großbritannien spielt, wollte Sudeikis im Podcast nicht verraten. Auf die Frage der Kelce-Brüder, ob die Serie in die Staaten verlagert werde, antwortete er lediglich: „Das sind zu viele Fragen.“ In der Pressemitteilung von AppleTV ist jedoch wieder die Rede vom "AFC Richmond", also dem britischen Team, das Ted Lasso auch in den ersten drei Staffeln coachte.

Passend zur Ankündigung meldete sich der offizielle „Ted Lasso“-Account auf X (ehemals Twitter) nach langer Pause zurück: „Endlich habe ich das verdammte Passwort für dieses Ding gefunden. Tut mir leid, ihr alle. Was habe ich verpasst?“ Dieser humorvolle Beitrag löste bei Fans Begeisterung aus.

Auch AppleTV bestätigt die 4. Staffel offiziell

Apple TV+ hat offiziell bestätigt, dass die preisgekrönte Comedy-Serie „Ted Lasso“ für eine vierte Staffel zurückkehrt. Jason Sudeikis wird erneut als Titelheld und Executive Producer dabei sein. „Da wir alle weiterhin in einer Welt leben, in der uns so viele Faktoren darauf konditioniert haben, ‚erst zu schauen, bevor wir springen‘,“ so Star und ausführender Produzent Sudeikis, „lernen die Leute von AFC Richmond in der vierten Staffel, zu springen, bevor sie schauen, und entdecken, dass, wo auch immer sie landen, es genau das ist, wo sie sein sollen.“

Zu den kreativen Köpfen hinter der neuen Staffel gehört Jack Burditt (u. a. „30 Rock“), der als Executive Producer an Bord ist. Neben Sudeikis sind auch Brendan Hunt, Joe Kelly, Brett Goldstein und Bill Lawrence wieder an der Produktion beteiligt. Apple TV+ feiert den Erfolg der Serie, die bereits zahlreiche Emmy-Auszeichnungen erhalten hat, und betont, dass „Ted Lasso“ weltweit eine leidenschaftliche Fanbase inspiriert.

Die Serie wird weiterhin in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television und Universal Television produziert.

Hier kann man Staffel 1 bis 3 sehen

Wer sich auf die neue Staffel einstimmen möchte, kann die ersten drei Staffeln weiterhin auf Apple TV+ streamen. Der Streamingdienst hält die exklusiven Rechte an der Serie und bietet alle bisherigen Episoden zum Abruf an.

ANZEIGE

Was ist „Ted Lasso“?

Die Serie „Ted Lasso“ startete 2020 auf Apple TV+ und wurde schnell zu einem weltweiten Erfolg. Jason Sudeikis spielt Ted Lasso, einen US-amerikanischen Football-Coach, der völlig unerwartet ein britisches Premier-League-Team trainieren soll – ohne jegliche Erfahrung im Fußball. Mit seiner positiven Art, seinem unerschütterlichen Optimismus und seinen ungewöhnlichen Coaching-Methoden gewinnt er die Herzen von Spielern und Fans.

Die Serie wurde mehrfach mit Emmys ausgezeichnet und gilt als eine der beliebtesten Comedy-Serien der letzten Jahre. Nun dürfen sich Fans auf ein neues Kapitel mit Ted Lasso freuen – und seine Rückkehr an die Seitenlinie.