red/AFP 09.12.2024 - 09:37 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) trifft am Vormittag Vertreter der Stahlbranche und von Gewerkschaften sowie Betriebsräte im Kanzleramt in Berlin. Es gehe um „konkrete Maßnahmen, um die Stahlherstellung in Deutschland zu sichern“, hatte Scholz im Onlinedienst X erklärt. „Mir sind wichtig: verlässliche Strompreise, die Förderung von Investitionen und der Schutz vor Dumping-Stahl.“