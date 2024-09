Weg von Kohle und Erdgas - hin zu Wasserstoff und Grünstrom: Wie die Stahlindustrie klimaneutral werden kann, war Thema beim «Stahlgipfel» in Duisburg. Auch ein Bundesminister kam.

dpa 16.09.2024 - 18:10 Uhr

Duisburg - Für einen Erhalt und klimaneutralen Umbau der Stahlindustrie in Deutschland haben sich in Duisburg bei einem "Nationalen Stahlgipfel" Politiker und Gewerkschafter ausgesprochen. "Grüner Stahl made in Germany ist unser Antrieb", sagte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Deutschland und die EU seien global Vorreiter bei der Dekarbonisierung der Stahlindustrie.