Ihr Vorgänger saß nur kurz auf dem Chefsessel: Marie Jaroni soll die Stahlsparte von Thyssenkrupp in bessere Zeiten lenken. Eine Premiere für Deutschlands größten Stahlkonzern.
31.10.2025 - 12:18 Uhr
Duisburg - Bei Deutschlands größter Stahlfirma hat erstmals eine Frau das Sagen. Wie Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg mitteilte, ernannte der Aufsichtsrat die bisherige Vertriebs- und Transformationsvorständin Marie Jaroni mit sofortiger Wirkung zur Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens mit rund 27.000 Beschäftigten. Bei der Konzernmutter saß mit Martina Merz von 2019 bis 2023 bereits eine Frau an der Spitze des Vorstands, bei der Stahlsparte kommt es erst jetzt zu dieser Premiere.