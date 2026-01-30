 
Stalker vor Gericht „Es wurde toxisch" – Sie hatte Angst um das eigene Leben und das der Tochter

Stalker vor Gericht: „Es wurde toxisch“ – Sie hatte Angst um das eigene Leben und das der Tochter
Irgendwann traute sich Anna S. nicht mehr aus dem Haus. Foto: Symbolbild/ dpa

Eine Stuttgarterin erwirkt drei Gerichtsbeschlüsse gegen ihren Stalker. Trotzdem macht der Mann weiter, bis sie sich nachts nicht mehr aus dem Haus traut. Nun steht er vor Gericht.

Familie/Bildung/Soziales: Hilke Lorenz (ilo)

In einem seiner vielen kruden Tweets auf dem Kurznachrichtendienst X und seinen Mails fragte Boris L. (Namen verändert): „Do you have nightmares“. Ob man also Albträume habe. Als wolle er sichergehen, dass seine Posts im Internet auch wirklich bemerkt werden. Er postete oder verschickte mehrmals Bilder einer dunkelhaarigen Frau, deren Gesicht mit blutähnlicher roter Farbe verunstaltet war und schrieb in die Betreffzeile: Das geschieht, wenn ihr nicht tut, was ich sage. Und dann noch den Namen der Frau, um die alle seine Gedanken kreisten und die viele seiner Nachrichten als äußerst beängstigend empfand. Oder als Bedrohung ihrer kleinen Tochter. Boris L. flutete die Postfächer ihres Chefs, ihrer Arbeitskollegen und ihres Ex-Mannes mit Mails, in die er die Links seiner Tweets kopierte. Darin stand zum Beispiel auch „tötet ...“ – es folgte der Name von Anna S. Dass die Mails von ihm kamen, verschleierte er nicht.

 

Er darf sich nur auf 50 Meter nähern

Wie sollte Anna S. es sonst verstehen, als eine Bedrohung für ihr Leben und das ihrer Tochter, wenn Boris L. die Adresse des Kindergartens, in den ihre Tochter ging, öffentlich machte oder fragte, wie sicher die Bilder der Kleinen eigentlich seien? Boris L. stalkte sein Opfer über mehr als eineinhalb Jahre sowohl in der digitalen als auch der analogen Welt. Drei Beschlüsse auf Basis des Gewaltschutzgesetzes hat das Familiengericht Stuttgart gegen ihn erlassen. Sie sollten dem Verhalten des Mannes Grenzen setzten – und vor alle die 35-jährige Wissenschaftlerin vor seinen Übergriffen in der realen Welt schützen. So durfte er sich ihrer Wohnung nur auf 50 Meter nähern. „Alle drei haben gar nichts gebracht“, sagt die junge Mutter. Aber sie dokumentiert detailliert, was geschehen ist. Es sei offensichtlich gewesen, „dass in seinem Kopf etwas nicht funktioniert“. Er sei für sie unberechenbar gewesen.

In einem Saal des Landgerichts Stuttgart trifft sie auf den Mann, der ihr das Leben von Januar 2024 bis Juli 2025 zur Hölle gemacht hat. Boris L. ist wegen des Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz angeklagt. 25 Einzelfälle umfasst die Anklage und noch einmal vier weitere, in denen es um Diebstahl – unter anderem von Lebensmitteln – in Karlsruhe geht.

Eine typische Stalkerwaffe: das Handy (Symbolfoto). Foto: Angelika Warmuth/dpa

Doch für den Mann, der bei der BASF in Ludwigshafen gearbeitet hat, arbeitslos ist und „Künstler“ als momentanen Beruf angibt, geht es in dieser Verhandlung noch um viel mehr. Das Gericht prüft auch, ob er für unbestimmte Zeit in einer forensisch-psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss, da ihm die Schuldeinsicht für seine Taten fehle, er an einer schweren psychischen Erkrankung leide und so eine Gefahr für die Allgemeinheit darstelle. Derzeit ist er im Zentrum für Psychiatrie in Ravensburg untergebracht. Mit seiner Pflichtverteidigerin kooperiert er nicht, die Medikamente, die man ihm anbiete, nehme er nicht ein, so der Angeklagte. Auf die Fragen des Gerichts berichtet er, mehrmals psychiatrische Hilfe in Anspruch genommen haben und gegen Schmerzen medizinisches Cannabis bekommen zu haben, das ihm jetzt fehle.

Als die beiden, die sich im Mai 2023 kennengelernt haben, nun für die Zeugenaussage der Frau noch einmal gemeinsam in einem Raum sein müssen, ist das Gericht sichtlich darum bemüht, Anna S. von seinem Anblick zu verschonen. Der Angeklagte sitzt weit von ihr entfernt, wird erst in den Saal geführt, nachdem sie bereits mit dem Rücken zu ihm am Zeugenplatz Platz genommen hat. Auf der einen Seite eine Mitarbeiterin der psychosozialen Prozessbegleitung, auf der anderen die Spanisch-Dolmetscherin und hinter ihr ein Opferschutzanwalt. Über dreieinhalb Stunden erstreckt sich die Befragung.

Anna S. berichtet, dass sie im Mai 2023 einen anderen Mann kennengelernt habe, als den, der jetzt auf der Anklagebank sitze. In den Monaten bis Dezember telefonierten die beiden fast täglich und schickten sich Nachrichten über WhatsApp. Fünf Mal sehen sie sich in Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart, einmal auch in Budapest. Sie wolle keine Beziehung, habe sie gleich zu Anfang klar gesagt. Ende August „wurde es toxisch“. Er habe sie beleidigt und am nächsten Tag sehr oft angerufen und romantische Nachrichten geschickt. Anna S. blockiert ihn schließlich erst auf WhatsApp, dann auf Instagram. Er schickt Nachrichten per SMS. „Dann war viele Monate wieder Frieden“.

Mails an Dienstadresse

Schließlich schickt er Mails auf ihre dienstliche Adresse, die sie ihm nie gegeben hat, steht ohne ihr Einverständnis mit einem Blumenstrauß in ihrem Büro. Weil sie auf Dienstreise ist, trifft er sie nicht an. Anna S. geht zum ersten Mal zur Polizei. Er schickt ihr weiter Mails, beleidigt und bedroht ihren Chef. Viele der Nachrichten öffnete sie auf Selbstschutz zunächst gar nicht.

Im August 2024 eskaliert die Sache zum ersten Mal. Gegen 22 Uhr klingelt es an der Wohnung im Stuttgarter Westen. Anna S. ist allein mit ihrer Tochter. Dreimal fragt sie, wer da sei. Nach längerem Schweigen nennt Boris L. seinen Namen. „Ich habe ihm meine Adresse nicht gegeben.“ Boris L. wohnt zu diesem Zeitpunkt in Karlsruhe. Anna S. benachrichtigt die Polizei, sieht, wie Boris L. sich hinter den Mülltonnen am Haus versteckte, wo die Polizeibeamten ihn aber finden. Einen Monat später, bei einem Barbesuch mit zwei Freundinnen, ist er ebenfalls dort, weigert sich, zu gehen, weil er sagt, er kenne den Gewaltschutzbeschluss nicht. Die herbeigerufene Polizei nimmt ihn mit.

Nachts steht er vorm Haus

Er scheint nicht aufgeben zu wollen. Im Januar 2025 steht er abends mit über der Brust verschränkten Armen vor dem Haus, in dem Anna S. wohnt. Auch zwei Freundinnen, die sie besuchen, sehen ihn. Als die drei nach dem Pizzakauf zur Wohnung zurückkommen, bemerken sie Boris L. im Treppenhaus einen Stock über sich. Sie flüchten eiligst in die Wohnung. Er klingelt wieder, ruft Anna S. durch die geschlossenen Wohnungstür zu: „Was willst du, ich geh nach Israel“ und fordert sie auf mitzukommen. Vor die Wohnungstür wirft er seinen abgelaufenen serbischen Reisepass, als wolle er deutlich machen, dass er hier war. Ein Muster. Bei einem Smartphone-Dienstahl in Karlsruhe hinterlässt er seine Krankenkassenkarte. Auf der steht auf Englisch: „Ruf die Polizei!“. Diesmal liegt in seinem Pass ein Zettel mit der Aufschrift „Der Mossad lässt grüßen“. Anna S. hat Angst, er wolle sie entführen. Die Mails an Menschen in ihrem Umfeld gehen weiter.

Umzug und Therapie

Ihre körperliche und seelische Verfassung wird immer schlechter. Sie hat nächtliche Panikattacken, Herzrasen, das mit der Angst zu sterben einhergeht. Sie denkt sogar darüber nach, das Land zu verlassen. Sie zieht in eine andere Wohnung um, hat Angst sich draußen aufzuhalten, wenn es dunkel ist. Sie geht über fast ein Jahr nicht mehr aus dem Haus – nur zur Arbeit und in den Kindergarten. Anna S. hat sich Hilfe bei der Traumaambulanz geholt. Noch immer ist sie in Therapie. Aber seit die Mails und Drohungen mit der vorläufigen Unterbringung von Boris L. in der Psychiatrie im August 2025 aufgehört haben, gehe es ihr besser. Aber das heiße nicht, „dass alles wie früher ist“.

