Stalker vor Gericht: „Es wurde toxisch“ – Sie hatte Angst um das eigene Leben und das der Tochter

In einem seiner vielen kruden Tweets auf dem Kurznachrichtendienst X und seinen Mails fragte Boris L. (Namen verändert): „Do you have nightmares“. Ob man also Albträume habe. Als wolle er sichergehen, dass seine Posts im Internet auch wirklich bemerkt werden. Er postete oder verschickte mehrmals Bilder einer dunkelhaarigen Frau, deren Gesicht mit blutähnlicher roter Farbe verunstaltet war und schrieb in die Betreffzeile: Das geschieht, wenn ihr nicht tut, was ich sage. Und dann noch den Namen der Frau, um die alle seine Gedanken kreisten und die viele seiner Nachrichten als äußerst beängstigend empfand. Oder als Bedrohung ihrer kleinen Tochter. Boris L. flutete die Postfächer ihres Chefs, ihrer Arbeitskollegen und ihres Ex-Mannes mit Mails, in die er die Links seiner Tweets kopierte. Darin stand zum Beispiel auch „tötet ...“ – es folgte der Name von Anna S. Dass die Mails von ihm kamen, verschleierte er nicht.