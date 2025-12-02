Georg Friedrich Prinz von Preußen wird alleiniger Eigentümer des Wahrzeichens der Zollernalb. Das Sigmaringer Fürstenhaus steigt aus Burg Hohenzollern aus.
02.12.2025 - 09:35 Uhr
Aus zwei wird einer: Die Burg Hohenzollern – eines der bekanntesten historischen Bauwerke im Südwesten – hat bald nur noch einen Eigentümer. Prinz Georg Friedrich von Preußen hat ab dem kommenden Jahr alleine das Sagen im Stammsitz des Hauses Hohenzollern. Die überraschende Nachricht verbreitete die Verwaltung des einstigen regierenden preußischen Königshauses Anfang der Woche.