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  6. Hochzeit im Ludwigsburger Schloss: Termine für Trauungen 2027 stehen fest

Standesamtliche Hochzeit Hochzeit im Ludwigsburger Schloss: Termine für Trauungen 2027 stehen fest

Standesamtliche Hochzeit: Hochzeit im Ludwigsburger Schloss: Termine für Trauungen 2027 stehen fest
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Barockes Ambiente statt Amtsstube – im Residenzschloss Ludwigsburg gibt es 2027 wieder einige wenige Termine für Trauungen. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten

Barockes Ambiente für den wichtigsten Tag im Leben: Im Residenzschloss Ludwigsburg und Schloss Favorite sind die Trautermine 2027 festgelegt – für eine Hochzeit im historischen Rahmen.

Ludwigsburg : Emanuel Hege (ehe)

Wer von einer Hochzeit in historischem Ambiente träumt, kann bereits jetzt die Planungen für das Jahr 2027 beginnen: Die Termine für standesamtliche Trauungen im Residenzschloss Ludwigsburg sowie in Schloss Favorite stehen fest. An mehreren Tagen zwischen April und Oktober öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Standesamt Ludwigsburg die besonderen Trauorte in den beiden Monumenten. Die Nachfrage nach den begehrten Terminen ist erfahrungsgemäß hoch. Die frühzeitige Veröffentlichung soll Paaren eine langfristige Planung ermöglichen.

 

Laut einer Pressemitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten zählt das Residenzschloss Ludwigsburg zu den bedeutendsten barocken Schlossanlagen des Landes. Die im frühen 18. Jahrhundert entstandene Anlage vermittelt bis heute die Geschichte Württembergs und bietet Einblicke in die höfische Welt vergangener Jahrhunderte. Für standesamtliche Trauungen stehen der Spielpavillon und der Gardesaal zur Verfügung. Beide Räume verbinden laut Pressemitteilung historische Architektur mit einer festlichen Atmosphäre und bieten einen besonderen Rahmen für den Hochzeitstag.

Neun Termine

Der Spielpavillon gehört zu den ältesten Teilen der Anlage. Seine barocke Ausstattung und die intime Raumwirkung prägten die Atmosphäre der Trauungen. Der Gardesaal biete dagegen eine repräsentative Architektur mit großzügigem Raumgefühl. Beide Orte zählen zu den gefragten Trauorten der Region.

Die Trautermine im Residenzschloss verteilen sich auf mehrere Tage zwischen April und Oktober 2027. Im Spielpavillon sind standesamtliche Trauungen am Samstag, 17. April, am Samstag, 19. Juni, sowie am Samstag, 4. September, vorgesehen. Im Gardesaal werden Trauungen am Freitag, 21. Mai, und Samstag, 22. Mai, am Freitag, 20. August, und Samstag, 21. August, sowie am Freitag, 1. Oktober, und Samstag, 2. Oktober angeboten.

Schloss Favorite ist eine weitere Option

Im ehemaligen Jagdschloss Favorite finden ebenfalls Trauungen statt. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten

Auch Schloss Favorite steht Paaren für standesamtliche Trauungen zur Verfügung. Dort sind zwei Termine im Jahr 2027 vorgesehen: am 29. Mai und am 17. Juli. Das ehemalige Jagd- und Lustschloss liegt am nördlichen Ende der barocken Gartenachse des Residenzschlosses. Es wurde zwischen 1716 und 1723 errichtet und diente dem württembergischen Hof für Feste und Zusammenkünfte. Bis heute prägen historische Architektur und eine intime Atmosphäre das Schloss.

Die Organisation und Terminvergabe erfolgen über das Standesamt Ludwigsburg. Die Termine können stichtagsgenau zwölf Monate im Voraus online gebucht werden. „Die Trautermine in den historischen Monumenten gehören seit vielen Jahren zu den gefragtesten Angeboten“, sagt Sarah Schützinger vom Standesamt Ludwigsburg. Interessierten wird empfohlen, sich frühzeitig zu informieren und Termine rechtzeitig zu sichern.

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