Die Angst greift um sich: Unternehmen und Verbände wollen an diesem Mittwoch beim „Wirtschaftswarntag“ auf die dramatische Lage aufmerksam machen. Und die Chemiegewerkschaft stellt eine so noch nie erlebte Verunsicherung der Arbeitnehmer fest.

Matthias Schiermeyer 28.01.2025 - 16:44 Uhr

Das hat es so noch nicht gegeben: An diesem Mittwoch gehen Unternehmer bundesweit beim „Wirtschaftswarntag“ auf die Straße. Als Folge einer vor dem Brandenburger Tor in Berlin geplanten Kundgebung ist eine Aktionswelle von mehr als hundert Verbänden und Hunderten Unternehmen entstanden. In mehreren Städten – wie am Nachmittag auf dem Marktplatz in Stuttgart – wollen Verbands- und Unternehmensführer die nächste Bundesregierung unter Druck setzen, unverzüglich eine „Wirtschaftswende“ zu starten.