Drei ehemalige Ehrenamtliche der Diakonie äußern in einem offenen Brief Zweifel, dass die Diakonie intensiv nach Räumen für den Diakonieladen sucht. Es zähle nur Wirtschaftlichkeit.

Ende Mai wandert der Schlüssel zurück zum Vermieter. Dann ist der Diakonie-Kontaktladen in Leonberg Geschichte – zumindest an seinem bisherigen Standort im früheren „Polster Bendel“ an der Ecke Bahnhof-/Rutesheimer Straße. 17 Jahre lang konnten Bürgerinnen und Bürger dort ihre nicht mehr benötigte, gut erhaltene Kleidung sowie Haushaltsartikel spenden. Ehrenamtliche sortierten die Waren und bereiteten sie für den Verkauf vor – damit Menschen mit kleinem Geldbeutel günstig einkaufen konnten.