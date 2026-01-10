Standortbestimmung Wo steht Stuttgart?
Wirtschaftskrise, Sparzwang – Stuttgart benötigt eine nüchterne Analyse dessen, was gut läuft und was nicht und was verbessert werden muss. Ein Kommentar von Jan Sellner.
Aus gegebenem Anlass empfiehlt sich eine Standortbestimmung: Wo stehen wir? Wo steht Stuttgart, die Großstadt, die topografisch zwischen Oben und Unten liegt, zwischen „Wald und Reben“, wie man in Ermangelung eines neuen Slogans heute noch sagt? Wo steht sie, die international geprägte Schwaben-Metropole, die Wohnort, vielfach auch Heimat von rund 606 000 Menschen ist? Zudem Mittelpunkt der wirtschaftsstarken Region Stuttgart, ein Zentrum der Kunst und der Kultur und aus guten Grund auch Landeshauptstadt?