Polarisierende Beiträge im X-Feed beeinflussen die Einstellung gegenüber politisch Andersdenkenden. Eine Studie zeigt, dass bereits kleine Veränderungen im Feed rasch Auswirkungen haben.
Stanford - Forscher der Stanford University haben ein Tool entwickelt, um die parteipolitische Feindseligkeit in einem Feed der Online-Plattform X spürbar zu verringern. Dabei werden keine Inhalte geblockt, sondern nur neu angeordnet, berichten die Wissenschaftler der US-Elite-Universität in der Fachzeitschrift "Science". Die Studie deutet auch darauf hin, dass es eines Tages möglich sein könnte, den Nutzern die Kontrolle über ihre eigenen Social-Media-Algorithmen zu überlassen - nicht nur bei X (ehemals Twitter), sondern auch auf anderen Plattformen.