Einen Monat lang mussten die Edmonton Oilers auf Leon Draisaitl verzichten. Zum Playoffs-Start ist er wieder auf dem Eis - und zeigt beim 4:3-Sieg sofort, welch immensen Wert er für sein Team hat.

dpa 21.04.2026 - 07:05 Uhr

Edmonton - Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers bei seinem Comeback in der NHL direkt zu einem wichtigen Sieg in den Playoffs geführt. Beim 4:3 gegen die Anaheim Ducks bereitete der Eishockey-Nationalspieler zwei Tore vor - darunter den Siegtreffer durch Kasperi Kapanen. Schon das 2:0 von Kapanen hatte Draisaitl nach einem Monat Verletzungspause aufgelegt. Für den Einzug in die zweite Runde braucht es in der Best-of-Seven-Serie vier Siege.