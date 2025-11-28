Stapelstein gegen Kreativstein Unternehmen aus Baden-Württemberg liefern sich „Krieg der Steine“
Ein Großvater aus Dettingen entwickelt ein Spielzeug als Alternative zum „Stapelstein“. Der ursprüngliche Erfinder spricht von einer bösartigen Kopie.
Die eine Seite sieht unlauteren Wettbewerb und einen Racheakt, die andere spricht von dem perfiden Versuch, einem Start-up-Unternehmen frühzeitig das Wasser abzugraben. Zwei Tage vor Nikolaus hat das Hanseatische Oberlandesgericht ein Urteil zu fällen, das den jahrelangen Rechtsstreit zweier Hersteller für Bewegungsspielzeug beenden soll. Dass Hamburg der Gerichtsort ist, ist der Vorliebe der klageführenden Kanzlei geschuldet. Beide Firmen haben ihren Sitz nämlich in Baden-Württemberg. Und es geht bei diesem „Krieg der Steine“, wie man es nennen kann, um viel Geld geht, aber auch um die Frage, wie weit der Schutz eines Produkts vor Nachahmung reicht.