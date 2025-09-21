Auch 40 Jahre nach der ersten Geisterjagd schnallt sich Bill Murray wieder den Protonen-Rucksack um. Doch Hollywoods Star-Komiker ist mehr als nur ein «Ghostbusters»-Held.
21.09.2025 - 05:05 Uhr
Los Angeles - Es ist nur eine kleine Rolle, doch Bill Murray ist als Gott im Himmel – mit Rauschebart, lockigen Haaren und wallender Robe – einfach unschlagbar. Nur wenige Monate vor seinem 75. Geburtstag am 21. September hatte Murray in "Der phönizische Meisterstreich" von Regisseur Wes Anderson einen göttlichen Auftritt. In dem Ende Mai angelaufenen Film mischt er neben Stars wie Benicio del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson oder Benedict Cumberbatch mit.